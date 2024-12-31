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Силы ЧФ за сутки уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров
За прошедшие сутки силами Черноморского флота и ПВО России уничтожены восемь безэкипажных катеров и 103 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.
В Telegram-канале Минобороны сообщается об уничтожении восьми безэкипажных катеров ВСУ силами Черноморского флота. Кроме того, средствами противовоздушной обороны были сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, произведенных в США.
В общей сложности было уничтожено 103 беспилотника самолетного типа, из которых 68 находились вне зоны проведения специальной военной операции. Также оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по предприятию по изготовлению боеприпасов, складам хранения ударных беспилотников, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.
По данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 650 самолетов, 283 вертолета, 38 981 беспилотник, 590 ЗРК, 20 120 танков и других бронемашин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20 104 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 29 667 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные успешно отразили ночную атаку украинских сил, сбив четыре воздушных цели над морем и два беспилотных катера вблизи берега.
Министр обороны России Андрей Белоусов посетил полигон Южного военного округа, где изучил организацию боевой подготовки морской пехоты Черноморского флота.