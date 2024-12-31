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    Российская армия заканчивает год волной успешных наступлений
    Подполье: Удары в Киеве пришлись по штабу НАТО или иностранным военным
    Медведев: Прогноз о «партии чушпанов» в России сбылся
    Гордон оправдался за несбывшееся предсказание о прекращении конфликта на Украине
    ВС России нанесли удар по украинскому пороховому предприятию
    Стало известно о массированном ударе по Украине
    Силы ЧФ за сутки уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров
    Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу USS Harry S. Truman
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    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

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    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    22 комментария
    31 декабря 2024, 12:30 • Новости дня

    Силы ЧФ за сутки уничтожили восемь украинских безэкипажных катеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки силами Черноморского флота и ПВО России уничтожены восемь безэкипажных катеров и 103 беспилотника Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается об уничтожении восьми безэкипажных катеров ВСУ силами Черноморского флота. Кроме того, средствами противовоздушной обороны были сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, произведенных в США.

    В общей сложности было уничтожено 103 беспилотника самолетного типа, из которых 68 находились вне зоны проведения специальной военной операции. Также оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по предприятию по изготовлению боеприпасов, складам хранения ударных беспилотников, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 138 районах.

    По данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожено 650 самолетов, 283 вертолета, 38 981 беспилотник, 590 ЗРК, 20 120 танков и других бронемашин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20 104 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 29 667 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские военные успешно отразили ночную атаку украинских сил, сбив четыре воздушных цели над морем и два беспилотных катера вблизи берега.

    Министр обороны России Андрей Белоусов посетил полигон Южного военного округа, где изучил организацию боевой подготовки морской пехоты Черноморского флота.

    31 декабря 2024, 10:10 • Новости дня
    Подполье: Удары в Киеве пришлись по штабу НАТО или иностранным военным
    Подполье: Удары в Киеве пришлись по штабу НАТО или иностранным военным
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    На юго-восточной окраине Киева утром были нанесены три удара, предположительно, по штабу или иностранным военным, о чем свидетельствуют косвенные признаки, такие как оцепление СБУ и присутствие иностранных скорых, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Утром 31 декабря по юго-восточной окраине Киева были нанесены удары, сообщает РИА «Новости». По информации Сергея Лебедева, целью мог быть один из штабов или иностранные военные. По его словам, удары наносились трижды на одном направлении.

    «В четыре утра прилетело на юго-восточную окраину Киева. Конкретики пока нет, но по косвенным данным, таким как оцепление СБУ и присутствие иностранных скорых, можно предположить, что мишенью стал какой-то из штабов или военные НАТО», – заявил Лебедев.

    Отмечается, что подробности происшествия пока не уточняются, а официальные источники не дали комментариев относительно инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в Киеве произошли взрывы. Также сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в десяти областях, включая Киевскую.

    Лебедев также сообщил, что ночью 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВСУ, был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

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    31 декабря 2024, 09:30 • Новости дня
    Российские войска за год освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2024 году российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и в Курской области, значительные успехи достигнуты в Донецкой народной республике, где под контроль перешли 157 населенных пунктов, включая Авдеевку и Угледар.

    В январе российские силы освободили Веселое в ДНР, а также Крахмальное и Табаевку на Купянском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    В феврале под контроль ВС России перешли Авдеевка, Северное, Ласточкино и другие. Март отмечен освобождением Невельского и Мирного, а апрель – Водяного и Первомайского.

    В мае было освобождено 27 населенных пунктов, включая Клещеевку и Бердычи в ДНР, а также стратегически важное Работино в Запорожской области. В июне добавились Уманское и Артемовка, а в июле – Чигари и Урожайное. Август принес освобождение Артемово и Новгородского.

    Август и сентябрь стали месяцами наиболее активных боевых действий. В августе удалось освободить 19 населенных пунктов, включая стратегически важные населенные пункты Артемово и Новгородское. В сентябре был достигнут самый высокий результат – 36 населенных пунктов.

    К декабрю российские войска продолжили наступление, взяв под контроль более 30 населенных пунктов, в том числе в ДНР, Запорожской области и Курской области.

    Ранее военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в 2024 году наступил существенный перелом в пользу ВС России в специальной военной операции.

    Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что Вооруженные силы России в 2024 году добились значительных успехов на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    31 декабря 2024, 10:10 • Новости дня
    Стало известно о массированном ударе по Украине
    Стало известно о массированном ударе по Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска утром 31 декабря нанесли массированный ракетный удар по объектам в центральной и западной части Украины, пишут СМИ.

    Удары наносятся с использованием ракет Х-101, Х-22 и «Калибров», передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника». Детали о последствиях удара не приводятся.

    Напомним, утром в Киеве произошли взрывы, а на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

    Также сообщалось, что в ночь на 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВС, был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

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    31 декабря 2024, 10:29 • Новости дня
    Гордон оправдался за несбывшееся предсказание о прекращении конфликта на Украине
    Гордон оправдался за несбывшееся предсказание о прекращении конфликта на Украине
    @ Ирина Яковлева/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский журналист Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) прокомментировал свое несбывшееся предсказание о завершении горячей фазы конфликта на Украине к 30 декабря.

    Гордон заявил, что, по его данным, избранный президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин якобы должны были встретиться в понедельник, чтобы обсудить пути завершения конфликта на Украине, передает «Лента.Ру» со ссылкой на украинские СМИ. Однако «переговоры сорвались».

    Журналист уточнил, что на протяжении прошлой недели якобы проходили активные обсуждения между Россией и США, но российский лидер «отверг мирный план Трампа».

    Кроме того, Гордон предположил, что ситуация на украинских фронтах может ухудшиться.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии. Также он подчеркнул необходимость учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине.

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    31 декабря 2024, 09:40 • Новости дня
    Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права

    ГИБДД напомнила россиянам о необходимости заменить водительские права

    Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В следующем году российские водители с автоматически продленными правами должны заменить их, пройдя медкомиссию и уплатив пошлину, сообщили в ГИБДД.

    В 2025 году водителям, чьи права были автоматически продлены в 2022 году, предстоит обновить водительские удостоверения, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД. Для этого необходимо будет пройти медицинскую комиссию, заплатить пошлину и посетить ГАИ для получения нового документа. Это связано с постановлением правительства, которое продлило срок действия прав на три года для тех, чьи удостоверения истекали в 2022-2023 годах.

    Аналогичные постановления были приняты в 2023 и 2024 годах, продолжая продление срока действия документов на три года. Водители, планирующие выезд за пределы России, обязаны заменить права, истекшие в 2022 году, независимо от действующего в стране автоматического продления.

    Таким образом, к 2025 году все водители с продленными удостоверениями должны будут пройти процедуру переоформления.

    Ранее ГАИ Москвы рассказала о порядке замены истекших водительских прав и продлении их действия на три года.

    Сообщалось, что россиянам решили разрешить предъявлять водительские права в гостиницах

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    31 декабря 2024, 11:13 • Новости дня
    Работавший с Ельциным журналист рассказал о подготовке обращения «Я устал, я ухожу»
    Работавший с Ельциным журналист рассказал о подготовке обращения «Я устал, я ухожу»
    @ Александр Сенцов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фотокорреспондент Юрий Феклистов, более десяти лет работавший с Борисом Ельциным, рассказал, что информация об обращении первого президента России об уходе в отставку держалась в строжайшем секрете.

    Запись была произведена днем и предназначалась к эфиру в новогоднюю ночь, сообщил Феклистов, передает ТАСС.

    Феклистов признался, что новость о решении Ельцина стала для него полной неожиданностью. Текст обращения, по словам фотокорреспондента, был написан бывшим руководителем администрации президента России Валентином Юмашевым и скрывался ото всех до последнего момента. Он отметил, что обычно такие обращения записывались заранее и без особой секретности, но в этот раз процедура полностью изменилась.

    По словам Феклистова, супруга Ельцина, Наина Иосифовна, плакала от радости, а не от горя. Она была счастлива, что с Бориса Николаевича снялся тяжелый груз президентской ответственности. После отставки Ельцин значительно улучшил свое здоровье, похудел и стал путешествовать.

    Напомним, ровно четверть века назад Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России, и именно 31 декабря 1999 года он впервые переступил порог кремлевского кабинета. Хронику событий зафиксировал корреспондент ТАСС, отметив прибытие Путина в Кремль в 9.25 по московскому времени для встречи с Ельциным. До официального объявления об отставке оставалось два с половиной часа.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что первый президент РФ Борис Ельцин был приятен Западу до тех пор, пока не заявил о недопустимости ударов по Югославии без санкции ООН, после чего его начали обзывать.

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    31 декабря 2024, 02:47 • Новости дня
    Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы в 2025 году

    Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал Путину и россиянам великой победы в 2025 году

    Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы в 2025 году
    @ KCNA/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын высказал пожелания Владимиру Путину, российской армии и народу на 2025 год, выразив надежду на победу над неонацистами и укрепление стратегического партнерства между странами.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал президенту России Владимиру Путину и российскому народу, чтобы 2025 год стал годом великой победы, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. В своей новогодней телеграмме Ким Чен Ын выразил надежду, что российская армия одержит победу над неонацистами, а страна достигнет великой победы в войне XXI века.

    Ким Чен Ын назвал Путина «самым близким другом и товарищем» и подчеркнул свою приверженность укреплению стратегического партнерства между КНДР и Россией. Поздравление, по словам лидера КНДР, выражает пожелания всего корейского народа, а также солдат и офицеров вооруженных сил страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

    Ранее отмечалось, что команда Дональда Трампа изучает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, чтобы снизить риск вооруженного конфликта, но окончательное решение пока не принято.

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    31 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по украинскому пороховому предприятию

    ВС России нанесли групповой удар по украинскому пороховому предприятию и аэродрому

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские Вооруженные силы утром во вторник нанесли удар по военному аэродрому и заводу, производящему пороховые заряды для украинской армии, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, силы России нанесли групповой удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотными летательными аппаратами по военной инфраструктуре на территории Украины.

    В результате удара были поражены объекты на военном аэродроме и предприятие военно-промышленного комплекса, занимающееся производством пороховых зарядов для нужд Вооруженных сил Украины.

    «Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – говорится в сообщении.

    Ранее СМИ сообщили, что российские войска утром 31 декабря нанесли массированный удар по объектам в центральной и западной части Украины.

    Напомним, в Киеве произошли взрывы, а на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Также сообщалось, что в ночь на 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВСУ, был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

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    31 декабря 2024, 07:50 • Новости дня
    Губернатор сообщил о массовом уничтожении дронов в Брянской области

    ПВО уничтожили 19 дронов над Брянской областью, сообщил губернатор

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО в Брянской области перехватили и уничтожили 19 дронов самолетного типа, сообщил губернатор Богомаз, отметив, что пострадавших и разрушений нет.

    Как передает РИА «Новости», губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО перехватили и уничтожили 19 беспилотников самолетного типа. Это произошло в результате массированной атаки на регион.

    Богомаз подчеркнул, что благодаря профессионализму российских военных пострадавших и разрушений в регионе удалось избежать. Все атаки были успешно отражены. «Враг совершил очередную массированную атаку по территории нашей области. Силами ПВО министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написал он.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства российской ПВО сбили 68 украинских беспилотников. Из них 25 были уничтожены над Брянской областью, 17 над Крымом и 11 над Краснодарским краем. Также сбиты дроны над Смоленской, Тверской, Ростовской, Курской и Калужской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возгорания на топливно-энергетическом комплексе в Ярцевском районе были вызваны атакой украинских беспилотников, что привело к работе экстренных служб на месте происшествия. В результате атаки дрона были повреждены постройки в локомотивном депо в Сальске, однако никто не пострадал, как сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

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    31 декабря 2024, 10:00 • Новости дня
    В Севастополе уничтожены четыре воздушные цели и два безэкипажных катера

    Развожаев: Севастополь отразил ночную атаку, сбито шесть целей

    В Севастополе уничтожены четыре воздушные цели и два безэкипажных катера
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные в Севастополе успешно отразили атаку украинских сил, сбив несколько воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные успешно отразили ночную атаку украинских сил. По предварительным данным, военные сбили четыре воздушных цели над морем и два беспилотных катера вблизи берега.

    Все городские службы работают в усиленном режиме, добавил глава Севастополя.

    Напомним, российские военные отразили попытку атаки надводных беспилотников ВСУ около Севастополя, уничтожив один из катеров, а силы противовоздушной обороны Севастополя перехватили два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря.

    Сообщалось, что морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прекратил движение.

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    31 декабря 2024, 09:50 • Новости дня
    Завод в Павлограде подвергся мощному удару

    Удар по заводу в Павлограде сорвал сборку ракет и уничтожил полигон для обучения ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВС , был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

    По Павлоградскому механическому заводу, где осуществляется сборка ракет и обучение ВСУ работе с техникой НАТО, был нанесен удар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на  координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева. Он отметил, что удар сопровождался мощной детонацией и выбросом пламени. На заводе производят детали для ракет, и он также служит полигоном для обучения военнослужащих.

    Помимо удара по Павлограду, в ночь на 31 декабря серия ударов была нанесена по городу Шостка в Сумской области. Сообщается, что были поражены около десяти единиц техники и до роты военных ВСУ.

    Лебедев уточнил, что удары пришлись на территорию завода Импульс, где находилась группа военных с техникой, готовящихся к выходу.

    В результате ударов в Шостке были также поражены склад с оружием и корпус, в котором размещались расчеты БПЛА. Источник сообщил, что в результате атак уничтожены и ранены несколько десятков военнослужащих ВСУ.

    По словам Лебедева, удары с детонацией продолжились в течение ночи, в том числе по складам, которыми пользовались боевые подразделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник произошли взрывы в Киеве и объявлена воздушная тревога в десяти областях на Украине, включая Киевскую.

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    30 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской областных администраций

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской и Полтавской областных администраций, Руслана Кравченко и Филиппа Пронина.

    Как передает РИА «Новости», Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской и Полтавской областных администраций, Руслана Кравченко и Филиппа Пронина. Указы были опубликованы на официальном сайте президента Украины. Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук ранее сообщил, что кабмин Украины согласовал данные увольнения в субботу.

    Документ, касающийся увольнения Кравченко, содержит формулировку об освобождении его от должности председателя Киевской областной государственной администрации в связи с поданным им заявлением. Следующим указом Зеленский освободил от должности главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина.

    Причины данных увольнений в опубликованных документах не указаны, что оставляет открытым вопрос о мотивах принятых решений.

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    30 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Байден объявил о помощи Киеву на 2,5 млрд долларов

    Байден объявил о выделении почти 2,5 млрд долларов помощи Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден заявил о предоставлении Киеву почти 2,5 млрд долларов помощи.

    «Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности», – отметил он в своем заявлении, размещенном на сайте Белого дома, передает РИА «Новости»

    Из этой суммы 1,22 млрд долларов предоставляются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

    Ранее сообщалось, что Евросоюз с января 2025 года начнет предоставлять Украине финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро ежемесячно.

    Между тем Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.

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    31 декабря 2024, 01:37 • Новости дня
    Суд в Аргентине объявил в розыск президента Никарагуа

    Аргентинский судья выдал ордер на арест Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо

    Tекст: Денис Тельманов

    Аргентинский суд постановил объявить в международный розыск президента Никарагуа Даниэля Ортегу и вице-президента Росарио Мурильо после расследования о нарушении прав человека.

    Как передает ТАСС, аргентинский адвокат Дарио Ричарте сообщил о решении суда, который постановил объявить в розыск президента Никарагуа Даниэля Ортегу и вице-президента Росарио Мурильо. Утверждается, что аргентинский судья принял это решение после двух с половиной лет расследования, связанного с обвинениями в нарушении прав человека правительством Никарагуа.

    Ричарте, выступавший за проведение расследования, написал в соцсети X: «После двух с половиной лет расследования судья только что постановил вызвать на допрос и выдать ордер на арест с запросом на международный розыск Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо, а также около дюжины других лиц, ответственных за тяжкие нарушения прав человека».

    Обвинения в нарушении прав человека суд считает относящимися к универсальной юрисдикции. Это позволяет аргентинскому суду вызывать иностранных лидеров на допрос и выдавать ордера на их задержание. В сентябре аргентинский суд уже вынес аналогичное решение в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что вызвало негативную реакцию правительства Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал украинского лидера Владимира Зеленского «сыном Гитлера» за его стремление втянуть НАТО в конфликт с Россией. Вице-президент Никарагуа объявила, что президент поручил разорвать дипломатические отношения с Израилем, ссылаясь на просьбу парламента и критикуя политику Израиля в отношении Палестины.

    Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время саммита лидеров Боливарианского альянса пообещал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро оказать поддержку «бойцов», если в Венесуэле произойдет попытка «вооруженной контрреволюции» после президентских выборов.

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    31 декабря 2024, 00:37 • Новости дня
    Эксперты предсказали Германии потерю 500 тыс. рабочих мест в автопроме

    Эксперты предсказали Германии потерю за 10 лет 500 тыс. рабочих мест из-за кризиса в автопроме

    Tекст: Денис Тельманов

    Германия может лишиться до 500 тыс. рабочих мест в автопроме и связанных отраслях в течение десяти лет из-за кризиса, вызванного конкуренцией из Азии и другими факторами.

    Как сообщает ТАСС, главный экономист компании Bantleon Даниэль Хартманн в интервью Tages-Anzeiger заявил, что в течение следующего десятилетия Германия потеряет до 500 тыс. рабочих мест в автопромышленности и связанных с ней отраслях. Эксперт считает, что кризис в отрасли приведет к сокращению 40% добавленной стоимости, что напрямую повлияет на занятость.

    Хартманн подчеркнул, что это сокращение затронет не только автопром, но и такие смежные отрасли, как металлургия, что в конечном итоге приведет к исчезновению более 500 тыс. рабочих мест. Он отметил, что ожидаемый мировой экономический рост в 2025 году может временно улучшить ситуацию, но долгосрочные проблемы останутся нерешенными.

    Экономист выделил несколько ключевых факторов, влияющих на положение автомобильного сектора Германии: острая конкуренция со стороны китайских производителей, отсутствие собственного производства аккумуляторов и программного обеспечения, а также высокие издержки на производство. Эти факторы, по его мнению, продолжают негативно сказываться на отрасли.

    Ранее, 8 сентября, глава Volkswagen Оливер Блуме также выразил обеспокоенность по поводу текущей ситуации в европейском автопроме. Он отметил сокращение продаж на европейском рынке и растущее давление со стороны азиатских конкурентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автоконцерн Volkswagen впервые за свою 87-летнюю историю закрывает три завода в Германии из-за роста затрат на производство автомобилей, а также увольняет сотрудников, нарушая трудовые договоры, так как производить автомобили стало дорого и невыгодно; президент России Владимир Путин констатировал, что Германия уничтожает свою автомобильную промышленность; у нового Mercedes-Benz CLA третьего поколения будет установлен двигатель производства китайской компании Geely мощностью 250 лошадиных сил, произведенный в Китае с катализатором, который установят в Германии.

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