  • Новость часаБелоусов проверил боевую подготовку бойцов Черноморского флота
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

    6 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    21 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    31 декабря 2024, 09:13 • Новости дня

    Белоусов проверил боевую подготовку бойцов Черноморского флота

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов посетил полигон Южного военного округа, где изучил организацию боевой подготовки морской пехоты Черноморского флота, сообщило Минобороны.

    На полигоне проводятся занятия с контрактниками по тактико-специальной, огневой, медицинской и инженерной подготовке под руководством офицеров с боевым опытом из специальной военной операции, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Командующий ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук доложил Белоусову, что военнослужащие дополнительно осваивают программы по боевому применению и противодействию беспилотникам. Министр обороны ознакомился с лабораторией на полигоне, где готовят боевые расчеты беспилотных летательных аппаратов, включая FPV-дроны, для выполнения задач в сложной радиоэлектронной обстановке.

    Белоусов выразил благодарность личному составу за мужество и героизм в ходе специальной военной операции, вручив отличившимся военнослужащим государственные награды.

    В октябре морские пехотинцы Черноморского флота отразили атаку ВСУ в Курской области, уничтожив колонну из семи единиц техники, включая два танка. В ноябре бойцы Черноморского флота захватили позиции ВСУ в лесной местности Курской области, обнаружив трофейное вооружение и документы украинских военнослужащих.

    30 декабря 2024, 06:34 • Новости дня
    Лавров: Россия не будет участвовать в «саммите мира»

    Лавров заявил об отказе России участвовать в «саммите мира» и следить за Зеленским

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, считая их несущественными.

    Россия не будет принимать участие в «саммите мира», передает ТАСС. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что даже в случае получения приглашения, Россия не планирует участвовать.

    «Много раз разъяснял, что не собираемся принимать участие в «саммите мира», даже если получим приглашение», – заявил Лавров.

    Глава МИДа также подчеркнул, что российская сторона не следит за заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, считая их несерьезными.

    «Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить, – отметил российский министр.

    Лавров отметил, что Киев не отменил задачу восстановления «территориальной целостности Украины» в границах 1991 года и вывода российских войск. «Эта задача фигурирует в «формуле Владимира Зеленского», – пояснил он. Министр добавил, что Россия не верит заявлениям, а опирается на факты, особенно касающиеся киевского режима.

    Первая конференция по Украине прошла в Швейцарии в июне, где Россия не была приглашена. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, конференция завершилась провалом, а итоговое коммюнике не поддержала ни одна из стран БРИКС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что конференция по Украине, организованная в Швейцарии, не учла интересы всех сторон конфликта и не способствовала диалогу, при этом Россия даже не была приглашена.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на заявление Зеленского, в котором он использовал слово из трех букв для обозначения второго мирного саммита по Украине.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung написала, что странам Европы следовало бы поддержать предложенную Китаем и Бразилией мирную инициативу для урегулирования украинского кризиса, предполагающую проведение конференции с участием обеих сторон конфликта.

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    28 декабря 2024, 18:57 • Новости дня
    Премьер Молдавии заявил о намерении судиться с Газпромом из-за отключения газа
    Премьер Молдавии заявил о намерении судиться с Газпромом из-за отключения газа
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Молдавии Дорин Речан пригрозил судом Газпрому за прекращение газоснабжения с 1 января из-за задолженности «Молдовагаза».

    Речан отметил, что правительство Молдавии внимательно изучит юридические возможности для защиты своих интересов, передает ТАСС. В числе возможных мер он назвал обращение в международный арбитраж, чтобы добиться компенсации за экономические потери, которые будут вызваны отключением газа. По мнению Речана, действия Газпрома ставят под угрозу безопасность молдавских граждан.

    «Сегодня Газпром уведомил свою дочернюю компанию «Молдовагаз» о прекращении поставок природного газа с 1 января. <…> Правительство тщательно проанализирует юридические возможности, включая обращение в международный арбитраж, чтобы защитить наши национальные интересы и добиться компенсации в связи с решениями Кремля, которые повлекут экономические потери и ставят под угрозу безопасность молдавских граждан», – говорится в заявлении премьера в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России).

    Речан также подчеркнул, что не признает имеющийся долг перед Газпромом за поставленное топливо.

    В субботу Газпром сообщил о решении с 1 января 2025 года ограничить поставки природного газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки. До этого Газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила потребителей о возможном отключении газоснабжения с 28 декабря.

    Партия социалистов Молдавии выступила с требованием о немедленном созыве заседания правительства из-за решения Газпрома прекратить поставки газа в страну.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    28 декабря 2024, 17:30 • Новости дня
    Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов
    Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов
    @ Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Газпром с 1 января следующего года ограничит поставки природного газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки, сообщили в российском холдинге.

    Это решение принято из-за систематического невыполнения молдавской стороной своих обязательств по оплате за поставки газа, что является существенным нарушением условий контракта, пояснили в Газпроме, передает ТАСС.

    В уведомлении от 28 декабря, направленном в адрес «Молдовагаз», Газпром указывает на регулярное неисполнение платежных обязательств по действующему контракту. Газпром подчеркнул, что ограничения будут действовать до тех пор, пока компания не уведомит молдавскую сторону об изменении в условиях поставок.

    В субботу газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила потребителей о возможном отключении газоснабжения с 28 декабря. Ранее власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа для обеспечения энергетической безопасности региона.

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    28 декабря 2024, 16:50 • Новости дня
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    Алиев: Самолет Azerbaijan Airlines подвергся внешнему воздействию над Россией
    @ Kazakhstan EMERCOM/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines совершил аварийную посадку под Актау из-за внешнего физико-технического воздействия в небе над Россией, заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    По информации пресс-службы азербайджанского лидера, Алиев сообщил Путину, что самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, подвергся внешнему воздействию в российском воздушном пространстве, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента самолет полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане. Алиев подчеркнул, что только благодаря мужеству и профессионализму пилотов удалось совершить аварийную посадку.

    В среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Алиев ранее сообщил, что для расследования авиакатастрофы создана международная группа. Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    29 декабря 2024, 10:52 • Новости дня
    ФСБ показала кадры задержания передававшего Киеву фото объектов ТЭК россиянина
    ФСБ показала кадры задержания передававшего Киеву фото объектов ТЭК россиянина
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ФСБ России опубликовала видеоряд с задержанием россиянина, подозреваемого в государственной измене – он передавал фотографии объектов ТЭК украинской разведке.

    ФСБ опубликовала видео задержания, а также видео допроса, на котором задержанный признался в содеянном, передает ТАСС.

    Задержанный признался в том, что в мае текущего года получил задание от украинской военной разведки на сбор информации о нефтебазах в Московской области.

    Он заявил, что 30 июня передал эту информацию украинской стороне для использования против безопасности России. Мужчина осознает, что своими действиями совершил государственную измену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала россиянина 1983 года рождения за передачу фотографий объектов топливно-энергетического комплекса Подмосковья военной разведке Украины.

    На этой неделе сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Сахалина за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, связанный с поездкой в Белгородскую область для сбора данных о ВС России.

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    28 декабря 2024, 12:06 • Новости дня
    Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных ФРГ на Украину
    Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных ФРГ на Украину
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц предложил согласовать отправку немецких военных на Украину с Россией, отметив необходимость безоговорочной поддержки населения, сообщает агентство DPA.

    Мерц выразил мнение, что отправка немецких военных на Украину в рамках урегулирования конфликта должна быть согласована с Россией, передает ТАСС.

    По его словам, вопрос о присутствии военных ФРГ на Украине может быть обсужден, если страна потребует гарантий безопасности после заключения мира.

    Однако, по мнению Мерца, для этого необходим безоговорочный мандат от граждан Германии, которого в настоящее время нет.

    «Я бы хотел, чтобы такой мандат был согласован с Москвой», – заявил Мерц.

    Он также отметил, что Германия не станет стороной конфликта на Украине, и выразил несогласие с позицией канцлера Олафа Шольца, который отказывается предоставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц обвинил лидера ХДС Фридриха Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Киеву ракет Taurus, что связано с его неоднозначной позицией в отношении поддержки Украины в конфликте с Россией.

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    28 декабря 2024, 13:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил применение ВСУ тактики «химического пояса»

    Эксперт Анпилогов: Тактика «химического пояса» ВСУ с военной точки зрения неэффективна

    Эксперт объяснил применение ВСУ тактики «химического пояса»
    @ Pia Bayer/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Тактика «химического пояса» неэффективна. Обеспечить на широком фронте устойчивую химическую завесу – это утопия. В то же время провокации возможны, и нашим военным надо быть к ним готовыми, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, тактика «химического пояса», разработанная Киевом и Западом, предполагает подрыв емкостей с токсичными химикатами в зоне боевых действий.

    «Фактически тактика «химического пояса» применяется противником с 2022 года», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». В качестве примера он привел события, которые происходили при наступлении российских войск на Северодонецк и Рубежное – большие центры химической промышленности.

    «Так, предприятие «Заря», которое расположено в Рубежном, было фактически «заминировано» ВСУ – в производственном дворе противник разместил цистерны с аммиаком. Подрыв этих емкостей приводил к тому, что облако токсичных компонентов двигалось по направлению к российским позициям. Цель состояла в том, чтобы замедлить продвижение нашей армии», – отметил собеседник.

    «Уже тогда стало понятно, что никакие сопутствующие жертвы среди мирного населения, никакое соблюдение международных конвенций не стоит во главе угла для украинской стороны. Они воспринимают жителей этих населенных пунктов не как своих, а как «живой щит», который может быть использован для замедления ВС России», – акцентировал эксперт.

    Как указал специалист, ВСУ используют широкий спектр токсичных химикатов. «Среди них – уже упомянутый мной аммиак. Формально он не относится к химическому оружию, а является промышленным химическим соединением. Это едкое вещество сильно раздражает органы дыхания, глаза и кожу, а при высоких концентрациях способно привести к летальному исходу», – уточнил Анпилогов.

    Также он упомянул синильную кислоту. «При высоких температурах она быстро разлагается. То есть ее использование ограничено. Тем не менее это гораздо более серьезный яд, нежели аммиак. При большой концентрации синильная кислота приводит к параличу дыхательных органов и к очень быстрой смерти», – продолжил аналитик.

    Вместе с тем, по оценкам спикера, практика «химического пояса» военным образом абсолютно неэффективна. «Во-первых, у наступающих российских бойцов есть возможность использовать индивидуальные средства защиты. Кроме того, в бронетехнике установлены фильтры, которые позволяют улавливать токсичные вещества. Таким образом, их негативное влияние на организм человека купируется», – пояснил он.

    «Во-вторых, обеспечить на широком фронте устойчивую химическую завесу – это утопия», – считает Анпилогов. В то же время он делает оговорку: провокации возможны, и российским военным нужно быть к ним готовыми. «Подобная тактика ВСУ может быть применена в центрах химической промышленности. Там либо уже находятся емкости с химвеществом, либо есть средства и пути для их заброса», – рассуждает эксперт.

    Ожидать же осуждения таких деяний со стороны международных организаций не приходится, добавил Анпилогов. «Украина станет громогласно заявлять, что действия российских войск якобы привели к утечке промышленных химикатов. А вопросом о том, насколько нужна та же синильная кислота в каких-либо производственных циклах, задаваться никто не станет», – отметил он.

    «При этом многие из промхимикатов являются прекурсорами – веществами, используемыми для синтеза химического оружия и находящимися в так называемых списках наблюдения ОЗХО. Их использование надо соответствующим образом протоколировать», – напомнил специалист. Однако ОЗХО, как указал эксперт, реагирует на нарушения со стороны Киева предельно невнятно.

    «Организация закрывает и, я думаю, продолжит закрывать глаза на любые действия Украины, связанные с использованием этих веществ как напрямую, так и в качестве прекурсоров для производства более серьезных видов химического оружия», – заключил Анпилогов.

    Ранее МИД сообщил о разработанной Киевом и Западом тактики «химического пояса». Она предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск.

    «С сентября по октябрь 2023 года указанные химикаты были доставлены в районы городов Краматорск и Купянск для размещения вдоль автодорог и на основных транспортных развязках», – сообщается на сайте ведомства. По замыслу Киева, это должно было замедлить наступление российских войск и выиграть время для укрепления обороны ВСУ в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. МИД подчеркнул, что Россия продолжает отслеживать факты применения украинскими вооруженными формированиями токсичных химикатов в зоне специальной военной операции.

    По данным министерства, в ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения нелетальных токсичных химикатов Украиной. Киевская сторона применяет химикаты на основе хлорпикрина и хлорацетофенона, а также смеси этих веществ в Донецке, Горловке, Артемовске и других районах. Фиксируются факты использования химических боеприпасов вблизи гражданского населения и российских военнослужащих. Ряд обнаруженных отравляющих веществ и их рецептур производились и стояли на вооружении только в США.

    Выявлено порядка 20 случаев применения украинскими спецслужбами токсичных химикатов для отравления продуктов питания, в результате чего погибли как минимум 15 человек. В частности, использовался рицин. Москва надеется на объективную оценку международным сообществом действий киевского режима. Ожидается, что государства – члены Конвенции о запрещении химического оружия сделают соответствующие выводы о нарушениях Киевом международных норм.

    «Назрела необходимость противопоставить здравый смысл неуемным амбициям стран «коллективного Запада» превратить ОЗХО, наряду с другими специализированными многосторонними структурами, в инструмент обеспечения своих геополитических интересов», – говорится в заявлении МИД.

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    28 декабря 2024, 16:32 • Новости дня
    Алиев сообщил о создании группы для расследования катастрофы в Актау

    Tекст: Валерия Городецкая

    Баку инициировал создание международной группы экспертов для расследования причин крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи казахстанского Актау, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Алиев рассказал Путину о формировании международной группы экспертов, передает ТАСС. Эта группа создана по инициативе азербайджанской стороны и уже приступила к работе над выяснением причин авиакатастрофы.

    «Президент Ильхам Алиев заявил, что по инициативе азербайджанской стороны создана группа международных экспертов для всестороннего расследования причин этой катастрофы, и эта группа уже приступила к работе», – говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского лидера.

    Напомним, в среду недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный. В авиакомпании Azerbaijan Airlines заявили, что причиной авиакатастрофы стало «физическое и техническое внешнее воздействие».

    Ранее Путин принес Алиеву извинения в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний».

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    28 декабря 2024, 18:41 • Новости дня
    Путин и Токаев обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы под Актау
    Путин и Токаев обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы под Актау
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обменялись соболезнованиями по поводу авиакатастрофы близ Актау и обсудили участие российских экспертов в расследовании, сообщил Кремль.

    По информации с сайта Кремля, телефонный разговор Путина и Токаева состоялся по инициативе российской стороны.

    Лидеры обменялись соболезнованиями в связи с крушением 25 декабря самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» возле Актау. На борту находились в том числе граждане России и Казахстана.

    Путин и Токаев отметили, что расследование причин катастрофы будет объективным и прозрачным. Казахстанская правительственная комиссия привлечет к расшифровке бортовых самописцев экспертов из России, Азербайджана и Бразилии.

    Главы государств договорились оставаться в постоянном контакте для обсуждения хода расследования авиакатастрофы, а также продолжения двустороннего сотрудничества по актуальным вопросам.

    До этого Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которых принес извинения за крушение самолета «Азербайджанских авиалиний». Алиев сообщил Путину, что самолет подвергся внешнему воздействию над Россией. Он также сообщил о создании группы для расследования катастрофы.

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    28 декабря 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму
    Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму
    @ kremlin.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.

    Путин в субботу утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в России, передает ТАСС. Документ включает 72 пункта, распределенных по восьми главам, и занимает почти 40 страниц. Он заменяет предыдущую Стратегию, утвержденную в 2020 году на период до 2025 года.

    В документе подробно рассматриваются основные источники угроз экстремистского характера в России, а также цели и задачи государственной политики в этой сфере. В числе угроз упоминаются инициирование цветных революций, фальсификация истории, участие в несанкционированных акциях, терроризм и привлечение несовершеннолетних к экстремистской деятельности. В Стратегии также уделено внимание использованию мигрантов в качестве фактора распространения экстремизма.

    Стратегия подчеркивает важность ликвидации источников угроз, исходящих с территории Украины. Кроме того, в ней отмечается, что экстремистские организации все чаще акцентируют внимание на национальных вопросах, продвигая идею «деколонизации» России. В Стратегии констатировано, что ситуацию в стране пытаются дестабилизировать из-за рубежа. Для борьбы с экстремизмом в том числе будут разработаны автоматизированные программы, позволяющие выявлять противоправный контент в Интернете.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность формированием этнических анклавов из семей мигрантов, которые, по его мнению, могут стать источником экстремистских настроений.

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    28 декабря 2024, 18:25 • Новости дня
    В Молдавии потребовали экстренного заседания кабмина из-за газа

    Социалисты Молдавии потребовали срочного заседания из-за решения Газпрома остановить поставки газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия социалистов Молдавии выступила с требованием о немедленном созыве заседания правительства из-за решения Газпрома прекратить поставки газа в страну.

    Молдавские социалисты настаивают на срочном заседании правительства с участием представителей АО «Молдовагаз» для обсуждения путей урегулирования задолженности перед Газпромом, передает ТАСС.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии, отмечается необходимость прозрачного расследования причин накопления задолженности и привлечения к ответственности виновных должностных лиц.

    Социалисты подчеркивают важность возвращения к конструктивному диалогу с российской стороной. Это, по их мнению, позволит восстановить поставки газа и избежать гуманитарной катастрофы, которая может возникнуть из-за прекращения поставок.

    В субботу Газпром сообщил о решении с 1 января 2025 года ограничить поставки природного газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки. До этого газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила потребителей о возможном отключении газоснабжения с 28 декабря.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ.

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    29 декабря 2024, 11:16 • Новости дня
    Глава Чувашии предупредил об опасности поступающей с Украины пиротехники

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Чувашии Олег Николаев призвал жителей региона воздержаться от покупки пиротехники из-за опасного фальсификата, поставляемого по заказу спецслужб Украины.

    В своем Telegram-канале он предупредил жителей региона об опасной пиротехнике, которая может быть прислана по заказу спецслужб Украины.

    Николаев отметил, что среди пиротехнической продукции, такой как салюты и фейерверки, может оказаться фальсификат, содержащий опасные взрывчатые вещества.

    Он подчеркнул, что информация о возможной угрозе поступила от силовых органов и призвал жителей воздержаться от покупки пиротехнических изделий. Николаев также порекомендовал позаботиться о безопасности близких и отметил, что в условиях специальной военной операции использование такой продукции может быть излишним.

    Глава региона поручил местным властям усилить контроль за уличной торговлей пиротехникой и не допускать продажу таких товаров в палатках.

    Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова предостерегла от заминированных петард с Украины. В МВД также сообщили, что за 10 дней по указанию совершено более сорока поджогов и взрывов пиротехники на Украине, жертвами которых стали пенсионеры и студенты.

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    29 декабря 2024, 08:58 • Новости дня
    Украинские военные убили набиравших воду у скважины жителей Селидово

    Беженка рассказала об убийстве ВСУ набиравших воду у скважины жителей Селидово

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные убили 12 жителей города, набиравших воду у скважины возле шестой школы в Селидово В ДНР, взорвав ее, рассказала беженка Елена Николаенко.

    По ее словам, украинские военные убили 12 жителей Селидово, которые набирали воду из единственной оставшейся скважины с питьевой водой, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители освобожденного села Островского в Донецкой народной республике рассказали, что украинские военные сбрасывали взрывчатку на дома и сжигали их.

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    29 декабря 2024, 23:37 • Новости дня
    Подростка в Нижнем Новгороде прооперировали после взрыва петарды

    Медики провели операцию подростку, пострадавшему от взрыва петарды в ТЦ Нижнего Новгорода

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нижнем Новгороде подростку, пострадавшему от взрыва петарды в торговом центре, успешно провели операцию, частично сохранив пальцы левой руки.

    Областное министерство здравоохранения сообщило, что медики провели операцию подростку, пострадавшему от взрыва петарды в торговом центре в Нижнем Новгороде. По информации ведомства, врачам удалось частично сохранить пальцы левой руки пострадавшего. Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании пиротехники.

    Ранее Главное управление МВД по региону сообщило, что 13-летний подросток получил травму в результате взрыва петарды в зоне фуд-корта одного из торговых центров Нижнего Новгорода. По данным полиции, подросток поджег петарду, после чего она взорвалась у него в руке, причинив травму кисти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижнем Новгороде подросток получил травму от взорвавшейся петарды на фуд-корте торгового центра сообщило ГУ МВД по Нижегородской области.

    Глава Чувашии Олег Николаев призвал жителей региона отказаться от покупки пиротехники из-за опасного фальсификата, поставляемого спецслужбами Украины.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова обратилась к членам избиркомов с призывом воздержаться от использования петард, так как они могут содержать взрывоопасные вещества, поступающие с Украины.

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    30 декабря 2024, 07:59 • Новости дня
    Верховный шаман России рассказал о просьбах людей к духам на Новый год

    Люди просят у духов здоровья, благополучия и мира в новом году, рассказал верховный шаман России

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховный шаман Кара-оол Допчун-оол рассказал о просьбах людей к духам на Новый год, среди которых главным являются здоровье, благополучие и мир между народами.

    Как сообщает РИА «Новости», верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол поделился, что основные просьбы людей к духам в новом году касаются здоровья, благополучия и мира. По его словам, эти аспекты остаются приоритетными для большинства людей, обращающихся к шаманам.

    Он отметил, что 31 декабря будет проводить камлание, как это происходило и 22 декабря после зимнего солнцестояния. Этот период традиционно считается началом нового года у шаманов, когда они встречают солнце и проводят обряды.

    Кара-оол Допчун-оол занимает пост верховного шамана России с 2018 года, когда он был избран на первом всероссийском съезде шаманов в Кызыле. Ранее Допчун-оол также сообщил о возможном создании профсоюза шаманов в России, который может начать работать весной 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне отправляют письма Деду Морозу через сайт «Почта Мороза», где дети просят игрушки и гаджеты, а взрослые мечтают о любви и снижении кредитных ставок в 2025 году.

    В новогоднюю ночь, несмотря на Рождественский пост, православным верующим разрешается поставить на стол рыбу и морепродукты, а также употребить умеренное количество алкоголя, как отметил клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

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