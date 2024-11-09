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Морпехи ЧФ захватили позиции ВСУ в Курской области
Бригада морпехов Черноморского флота овладела позициями ВСУ в лесах Курской области
Бойцы Черноморского флота захватили позиции ВСУ в лесной местности Курской области, обнаружили трофейное вооружение и документы украинских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны.
Как подчеркнули в военном ведомстве, морпехи провели стремительный рывок на технике, прорвав минные заграждения, чтобы восстановить логистику для своих подразделений, передает ТАСС.
Во время операции украинские войска были выбиты с занятых позиций.
По словам бойца с позывным Истина, в результате боя были захвачены трофейное вооружение западного производства и документы украинских военнослужащих. Также были обнаружены шевроны ВСУ с флагами Британии и США.
Напомним, накануне артиллеристы морской пехоты Северного флота уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.