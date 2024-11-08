Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.22 комментария
Морпехи уничтожили склад ВСУ на Днепре
Артиллерия Северного флота уничтожила склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы морской пехоты Северного флота уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, говорится в сообщении Минобороны.
Как отметили военные, оператор разведывательного БПЛА обнаружил автомобиль вооруженных сил Украины, разгружающий боеприпасы в заброшенное строение. «В результате доразведки и подтверждения цели, координаты были незамедлительно переданы артиллерийскому расчету», – приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения.
Артиллеристы развернули орудие и оперативно рассчитали необходимые координаты для ведения огня. «Гиацинт-Б» произвело точный выстрел, что привело к уничтожению склада боеприпасов. Средства объективного контроля, использовавшиеся в процессе, зафиксировали как само поражение, так и последующую детонацию боеприпасов противника.
Напомним, 5 ноября подразделения российских войск нанесли удары по ряду бригад ВСУ на нескольких направлениях, уничтожив значительное количество техники и складов боеприпасов.