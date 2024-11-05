Тотальный майдан, гражданское неповиновение, отказ демократических штатов признавать результаты выборов, отказ Конгресса утверждать результаты выборов на основании 14-й поправки («мятежник», устроивший штурм Конгресса, не может быть президентом!) – вариантов развития ситуации в США масса.5 комментариев
ВСУ понесли значительные потери на нескольких направлениях
Подразделения российских войск в последние сутки нанесли удары по ряду бригад ВСУ на нескольких направлениях, уничтожив значительное количество техники и складов боеприпасов, сообщило Минобороны.
В ходе боевых действий на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригадам и 13-й бригаде нацгвардии вблизи Волчанска и Липцов, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Потери украинских военных составили до 70 человек, также были уничтожены два автомобиля и гаубица Д-30.
Группировка «Запад» поразила живую силу и технику 30-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ у Купянска и других населенных пунктов. Противник потерял до 510 военнослужащих и значительное количество техники, включая станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».
Группировка «Южная» продолжила продвижение вглубь обороны врага и поразила силы 33-й, 54-й, 46-й, 79-й и других украинских бригад в ДНР. В результате ВСУ потеряли 580 военнослужащих и несколько единиц техники, включая САУ «Гвоздика».
Группировка «Центр» нанесла удары по формированиям ВСУ в Дзержинске и других районах, отражая контратаки. Потери украинских войск составили 560 человек, также уничтожено несколько единиц бронированной техники.
Группировка «Восток» нанесла удары по 58-й мотопехотной и 152-й пехотной бригадам ВСУ в ДНР. Украинская сторона потеряла до 120 военнослужащих и несколько единиц техники, включая американскую САУ Paladin.
Группировка «Днепр» нанесла поражение силам ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, уничтожено 60 военнослужащих и несколько единиц техники.
Глава комиссии ОП России по вопросам суверенитета Владимир Рогов отмечал, что ВС России вошли в село Трудовое, расположенное южнее города Курахово в ДНР, и завершили зачистку территории от украинских боевиков.
По данным Рогова, российские военные нанесли массированные удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области.
До этого сообщалось, что российские силы освободили Кураховку в ДНР и подошли к ближайшим пригородам Курахово.