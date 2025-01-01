Путин поручил разработать предложения по обучению школьников с ИИ

Tекст: Валерия Городецкая

Путин поручил правительству представить предложения по расширению использования искусственного интеллекта для дополнительного обучения школьников, передает РИА «Новости». Эти меры должны учитывать федеральные государственные образовательные стандарты. Поручение было дано по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин, срок исполнения – 15 марта 2025 года.

Кроме того, Путин поручил обеспечить методологическую поддержку российским субъектам по использованию безопасных технологий ИИ в государственном управлении. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 мая 2025 года, ответственным также назначен Мишустин.

Также президент поручил правительству и Сбербанку обеспечить сотрудничество с Китаем в области технологических исследований в сфере ИИ. Ответственными назначены Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф. Доклад по этой теме должен быть представлен до 30 апреля 2025 года.

Ранее Путин на международной конференции AI Journey выразил согласие с идеей о том, что искусственный интеллект должен дополнять преподавателей, а не заменять их, а также назвал разработки ИИ одним из ключевых условий научного суверенитета страны.