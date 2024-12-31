Власти Алешек опровергли слухи об экстренной эвакуации населения

Алешкинская администрация опровергла фейковые объявления об эвакуации в январе

Tекст: Евгения Караваева

Администрация Алешкинского муниципального округа Херсонской области опровергла информацию о якобы экстренной эвакуации населения, передает РИА «Новости».

Власти отметили, что в социальных сетях распространяются фейковые объявления, утверждающие о проведении эвакуации 1, 2 и 3 января в поселок Брилевка.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации, говорится: «Администрацией Алешкинского муниципального округа не планировалось и не проводятся массовые сборы граждан в общественных местах. Вся информация, связанная с подобными 'заявлениями', является ложью». Власти заявили, что эти объявления носят провокационный характер и связаны с попытками ВСУ устроить очередной террористический акт.

Также местные власти призвали жителей доверять только официальной информации и подчеркнули, что подобные объявления являются очередной провокацией. Херсонская область находится под контролем России с сентября 2022 года, однако украинская сторона продолжает обстреливать регион, не признавая результаты референдума.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска уже неоднократно атаковали больницу в Алешках, а также захватывали законсервированные здания в Новой Каховке, что привело к разрушению части инфраструктуры города.