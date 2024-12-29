Военкор Коц объяснил значение освобождения Новотроицкого в ДНР

Коц: Освобождение Новотроицкого открыло путь к наступлению на Покровск и Днепр

Tекст: Вера Басилая

Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале , что освобождение Новотороицкого предоставляет возможность выстраивать плацдарм для наступления на Красноармейск, также известный какПокровск, с южной стороны.

Коц отметил, что в дополнение к стратегическому расположению на берегу реки Соленая, Новотроицкое может стать ключевым пунктом для дальнейшего продвижения на северо-запад. Это потенциально позволяет перерезать одну из двух крупных трасс, ведущих в Днепропетровскую область.

Военкор также подчеркнул, что такой подход исключает необходимость лобового штурма Покровска.

«Очевидно, Покровск в лоб штурмовать не будут. Зачем, если работает тактика, опробованная в Авдеевке, Красногоровке, Селидово, Угледаре?», – отметил Коц.

Взятие Покровска в клещи позволит отрезать город от снабжения, что рано или поздно вынудит противника оставить его, считает военкор.

Российское Министерство обороны сообщило, что подразделения группировки «Центр» успешно освободили населенный пункт Новотроицкое в Донецкой народной республике (ДНР).