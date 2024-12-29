Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.11 комментариев
Военкор Коц объяснил значение освобождения Новотроицкого в ДНР
Коц: Освобождение Новотроицкого открыло путь к наступлению на Покровск и Днепр
Новотроицкое, расположенное в Покровском районе бывшей Донецкой области, станет плацдармом к наступлению на Красноармейск(Покровск) и возможной блокаде путей в Днепропетровскую область, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Александр Коц сообщил в своем Telegram-канале , что освобождение Новотороицкого предоставляет возможность выстраивать плацдарм для наступления на Красноармейск, также известный какПокровск, с южной стороны.
Коц отметил, что в дополнение к стратегическому расположению на берегу реки Соленая, Новотроицкое может стать ключевым пунктом для дальнейшего продвижения на северо-запад. Это потенциально позволяет перерезать одну из двух крупных трасс, ведущих в Днепропетровскую область.
Военкор также подчеркнул, что такой подход исключает необходимость лобового штурма Покровска.
«Очевидно, Покровск в лоб штурмовать не будут. Зачем, если работает тактика, опробованная в Авдеевке, Красногоровке, Селидово, Угледаре?», – отметил Коц.
Взятие Покровска в клещи позволит отрезать город от снабжения, что рано или поздно вынудит противника оставить его, считает военкор.
Российское Министерство обороны сообщило, что подразделения группировки «Центр» успешно освободили населенный пункт Новотроицкое в Донецкой народной республике (ДНР).