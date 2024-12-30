Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.18 комментариев
Подполье: Удары разрушили склад ВСУ в Сумах и ангар с техникой в Полтавской области
Подполье сообщило о разрушении ударами складов и ангаров ВСУ на Украине в Сумах и Полтавской области
На Украине, в городе Сумы, ударом разрушен склад Вооруженных сил Украины, где базировались операторы беспилотных летательных аппаратов, также зафиксированы удары в Харьковской и Днепропетровской областях, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
В результате удара по городу Сумы на Украине, как сообщает РИА «Новости», был разрушен склад операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Лебедев заявил, что удар был эффективным и уничтожил склад вместе с техникой и несколькими военнослужащими.
Лебедев также сообщил о других атаках в Харьковской и Днепропетровской областях. В Лозовой Харьковской области удар пришелся на отель, который сразу оцепила СБУ, что может свидетельствовать о присутствии важной персоны на момент атаки. Подробностей о погибших пока нет. В Днепропетровской области удар был нанесен рядом с пунктом временной дислокации (ПВД) ВСУ
Кроме того, в Полтавской области был нанесен удар по ангару, где хранилась военная техника ВСУ. Лебедев отметил, что удары по этим объектам привели к значительным потерям для украинской армии, хотя точное количество раненых и погибших не уточняется.