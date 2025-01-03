Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Мигрантов обязали сдавать биометрию при въезде в Россию
Россию обязали всех мигрантов сдавать биометрию с 30 июня 2025 года
С 30 июня 2025 года все иностранные граждане, въезжающие в Россию, будут обязаны сдавать биометрические данные, кроме граждан Белоруссии, дипломатов и детей до шести лет.
Согласно информации, предоставленной «Радио Sputnik», с 30 июня 2025 года вступает в силу постановление правительства России, обязывающее всех иностранных граждан, въезжающих в страну, сдавать биометрические данные. В рамках этого требования мигранты должны будут предоставить отпечатки пальцев и изображение лица.
В постановлении отмечено, что изменения не распространяются на граждан Белоруссии, дипломатических представителей и сотрудников дипмиссий. Также освобождаются от обязательной сдачи биометрии дети младше шести лет.
Дополнительно для удобства безвизового въезда в Россию иностранные граждане смогут заранее сдавать биометрические данные через специальное приложение. В этом приложении также можно будет указать информацию о цели визита в страну.
Напомним, в 2024 году в России принят и вступил в силу целый ряд законов и норм, призванных повысить эффективность борьбы с незаконной миграцией.