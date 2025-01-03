Мигрантов обязали сдавать биометрию при въезде в Россию

Россию обязали всех мигрантов сдавать биометрию с 30 июня 2025 года

Tекст: Ольга Иванова

Согласно информации, предоставленной «Радио Sputnik», с 30 июня 2025 года вступает в силу постановление правительства России, обязывающее всех иностранных граждан, въезжающих в страну, сдавать биометрические данные. В рамках этого требования мигранты должны будут предоставить отпечатки пальцев и изображение лица.

В постановлении отмечено, что изменения не распространяются на граждан Белоруссии, дипломатических представителей и сотрудников дипмиссий. Также освобождаются от обязательной сдачи биометрии дети младше шести лет.

Дополнительно для удобства безвизового въезда в Россию иностранные граждане смогут заранее сдавать биометрические данные через специальное приложение. В этом приложении также можно будет указать информацию о цели визита в страну.

Напомним, в 2024 году в России принят и вступил в силу целый ряд законов и норм, призванных повысить эффективность борьбы с незаконной миграцией.