Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
В Казахстане на трассе из-за метели столкнулились около 100 автомобилей
На трассе Астана – Петропавловск в Казахстане из-за метели и плохой видимости столкнулись до 95 человек, спасатели уже доставили двух пострадавших в ближайшие лечебные учреждения, сообщили в департаменте областной полиции.
На трассе в Акмолинской области Казахстана из-за метели и плохой видимости произошло массовое столкновение автомобилей, передает ТАСС.
Первоначально сообщалось о столкновении около 40 машин, однако число участников происшествия возросло до 95. Инцидент произошел на участке дороги между селами Когам и Каратал района Биржан сал.
Сотрудники полиции и службы по чрезвычайным ситуациям активно работают на месте происшествия. Они эвакуируют автомобили и предпринимают меры для обеспечения безопасности дорожного движения. В связи с ухудшением погодных условий ранее введенные ограничения движения на трассе были сняты, но теперь вновь установлены из-за аварии.
Согласно информации, поступившей от пресс-службы МЧС Казахстана, на месте происшествия развернуты пункты обогрева, а сотрудники спасательных служб спасли двух пострадавших, которых доставили в ближайшие лечебные учреждения. Ограничения на движение введены на участке трассы республиканского значения Астана – Петропавловск, где погодные условия остаются неблагоприятными.
Ранее в Крыму произошло массовое ДТП из-за непогоды, в котором столкнулись 19 автомобилей.