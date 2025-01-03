В Казахстане на трассе из-за метели столкнулились около 100 автомобилей

Tекст: Вера Басилая

На трассе в Акмолинской области Казахстана из-за метели и плохой видимости произошло массовое столкновение автомобилей, передает ТАСС.

Первоначально сообщалось о столкновении около 40 машин, однако число участников происшествия возросло до 95. Инцидент произошел на участке дороги между селами Когам и Каратал района Биржан сал.

Сотрудники полиции и службы по чрезвычайным ситуациям активно работают на месте происшествия. Они эвакуируют автомобили и предпринимают меры для обеспечения безопасности дорожного движения. В связи с ухудшением погодных условий ранее введенные ограничения движения на трассе были сняты, но теперь вновь установлены из-за аварии.

Согласно информации, поступившей от пресс-службы МЧС Казахстана, на месте происшествия развернуты пункты обогрева, а сотрудники спасательных служб спасли двух пострадавших, которых доставили в ближайшие лечебные учреждения. Ограничения на движение введены на участке трассы республиканского значения Астана – Петропавловск, где погодные условия остаются неблагоприятными.

Ранее в Крыму произошло массовое ДТП из-за непогоды, в котором столкнулись 19 автомобилей.