Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Дороги, школы, больницы строятся, разрушенные дома восстанавливаются, промышленность оживает, бизнес развивается. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.0 комментариев
На трассе в Крыму произошло массовое ДТП с 19 автомобилями из-за непогоды
На объездной дороге Симферополя из-за тумана произошло массовое ДТП с 19 автомобилями, три человека получили травмы, сообщили в ГУ МВД по региону.
Как уточнили в ведомстве, массовая авария произошла на участке объездной дороги вокруг Симферополя. В результате столкновения 19 автомобилей пострадали три человека. ДТП произошло в понедельник около 08:40 утра по московскому времени, передает РИА «Новости».
Причиной аварии стали плохие погодные условия, в частности густой туман, который снизил видимость на дороге. Участок автодороги Дубки-Левадки, где случилась авария, находится вблизи села Чистенькое. Сейчас сотрудники ГИБДД ведут расследование для установления точных причин происшествия.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Иркутской области пострадали шесть человек, включая двоих детей, два человека погибли, среди них один несовершеннолетний.