Депутат Журавлев назвал виновных в крушении самолета под Актау

Депутат Журавлев: Украинские дроны спровоцировали крушение самолета под Актау

Tекст: Вера Басилая

В интервью с RT депутат Госдумы Алексей Журавлев высказал мнение, что аварийная ситуация с самолетом, следовавшим рейсом Баку – Грозный и потерпевшим крушение у города Актау, была спровоцирована украинскими дронами. Он отметил, что без их участия самолет благополучно приземлился бы в пункте назначения.

Журавлев предложил включить это происшествие в список военных преступлений киевского режима. Он считает важным задать вопросы не только Владимиру Зеленскому и его команде, но и тем, кто снабжает Украину вооружениями, включая США, которые разрешают украинским вооруженным силам наносить удары по российской территории.

Ранее Азербайджан потребовал от России признать вину за катастрофу самолета AZAL около Актау, наказать виновных и выплатить компенсации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что самолет получил повреждения в результате обстрела с земли и был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, и отметил, что падение не было результатом целенаправленных действий.

В Росавиации сообщили, что обстановка в районе Грозного в момент крушения самолета у Актау была крайне сложной из-за атак украинских дронов, что вынудило объявить план «Ковер» в аэропорту чеченской столицы.

Напомним, в среду пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане.