Здание Нацбанка Украины получило повреждения после взрывов

Здание Национального банка Украины пострадало после взрывов и возгорания в Киеве

Tекст: Мария Иванова

Нацбанк Украины сообщил о повреждениях своего здания после взрывов в Киеве, передает РИА «Новости». Возгорание произошло на крыше одного из корпусов банка в Печерском районе столицы. Согласно сообщению на странице НБУ в соцсети Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России), пожар был локализован.

Сотрудники НБУ заявили, что повреждения коснулись только крыши и окон верхних этажей здания.

Согласно данным НБУ, угрозы для дальнейшего функционирования банка нет.

Утром в среду украинские СМИ сообщили о двух сериях взрывов в Киеве, которые произошли на фоне воздушной тревоги.

Накануне на всей территории Украины также была объявлена воздушная тревога, в Киеве звучали взрывы.