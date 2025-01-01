2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.0 комментариев
Здание Нацбанка Украины получило повреждения после взрывов
Здание Национального банка Украины пострадало после взрывов и возгорания в Киеве
Национальный банк Украины сообщил о повреждении здания после взрывов в Киеве, пострадала крыша и окна.
Нацбанк Украины сообщил о повреждениях своего здания после взрывов в Киеве, передает РИА «Новости». Возгорание произошло на крыше одного из корпусов банка в Печерском районе столицы. Согласно сообщению на странице НБУ в соцсети Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России), пожар был локализован.
Сотрудники НБУ заявили, что повреждения коснулись только крыши и окон верхних этажей здания.
Согласно данным НБУ, угрозы для дальнейшего функционирования банка нет.
Утром в среду украинские СМИ сообщили о двух сериях взрывов в Киеве, которые произошли на фоне воздушной тревоги.
Накануне на всей территории Украины также была объявлена воздушная тревога, в Киеве звучали взрывы.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ