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Серия взрывов прогремела в Киеве
Серия взрывов прогремела в Киеве после объявления воздушной тревоги
В среду утром в Киеве прозвучала серия взрывов, сопровождавшаяся объявлением воздушной тревоги в столице и восьми областях Украины.
Серия взрывов произошла в Киеве утром в среду, сообщает РИА «Новости».
Украинский телеканал «Общественное» первым сообщил о взрывах в своем Telegram-канале. «В Киеве были слышны взрывы», – подтвердили они в сообщении.
Воздушная тревога была объявлена в Киеве и еще в восьми областях Украины ранее утром. Спустя менее получаса после первого сообщения о взрывах «Общественное» сообщило о повторной серии взрывов в Киеве. На данный момент информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне утром в Киеве также произошли взрывы, после чего на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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