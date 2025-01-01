Серия взрывов прогремела в Киеве после объявления воздушной тревоги

Tекст: Мария Иванова

Серия взрывов произошла в Киеве утром в среду, сообщает РИА «Новости».

Украинский телеканал «Общественное» первым сообщил о взрывах в своем Telegram-канале. «В Киеве были слышны взрывы», – подтвердили они в сообщении.

Воздушная тревога была объявлена в Киеве и еще в восьми областях Украины ранее утром. Спустя менее получаса после первого сообщения о взрывах «Общественное» сообщило о повторной серии взрывов в Киеве. На данный момент информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне утром в Киеве также произошли взрывы, после чего на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Российские войска утром 31 декабря нанесли массированный ракетный удар по объектам в центральной и западной части Украины. Как сообщили в Ми нобороны, российские Вооруженные силы ударили по военному аэродрому и заводу, который производит пороховые заряды для украинской армии.