Депутат Рады обвинила ПВО Украины в падении беспилотника рядом с офисом Зеленского

Tекст: Мария Иванова

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в здание неподалеку от офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, сообщает ТАСС.

По словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, причиной инцидента стало отсутствие эшелонированной системы противовоздушной обороны на Украине. Безуглая опубликовала фото поврежденного объекта и заявила, что БПЛА, известные как «Шахеды», обошли ПВО и почти попали в офис президента.

Депутат отметила, что инцидент стал следствием системных проблем с военным управлением в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Она подчеркнула, что из-за перенаправления личного состава из мобильных огневых групп в пехоту и уменьшения их количества, в Киеве и других городах до сих пор не построена эшелонированная система ПВО. По ее словам, ситуация доходит до абсурда, когда системы ПВО Patriot размещаются в противоположную сторону и не перемещаются.

Марьяна Безуглая также указала на отсутствие внятных объяснений от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского касательно произошедшего.

Ранее украинский Генштаб подтвердил информацию от The Guardian о том, что военное руководство отдало приказ подразделениям ПВО высвободить больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты. Это решение уже сказалось на функционировании частей ПВО. В боевые действия были включены специалисты, обученные работе с западными системами противовоздушной обороны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду утром на Украине прозвучала серия взрывов, сопровождавшаяся объявлением воздушной тревоги в Киеве и восьми областях страны. Национальный банк Украины сообщил о повреждении здания, где пострадали крыша и окна.