Tекст: Олег Исайченко

В среду бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что проведение выборов в условиях военного положения может ослабить Украину. По его словам, стремление некоторых политиков организовать выборный процесс в ближайшее время является «недальновидным» и может привести к потере Украины.

Порошенко также назвал агитаторов за выборы «распространителями российской ИПСО (информационно-психологическая операция)» и подчеркнул, что они не осознают возможных последствий таких действий. «Мы можем из-за этих процессов потерять Украину», – заявил он в интервью подконтрольному ему «5 каналу».

Вместо выборов Порошенко предложил лишить мандатов депутатов из группы «Платформа за жизнь и мир» (бывшая ОПЗЖ), а затем создать в Раде «коалицию национального единства» и «правительство национального спасения», чтобы «передать эту работу профессионалам, потому что существование Украины поставлено под серьезную угрозу».

Напомним, выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, однако Владимир Зеленский пошел на нарушение Конституции и отказался их проводить, сославшись на военное положение. После 20 мая Зеленский утратил легитимность – и с тех пор только Рада остается единственным законным органом власти в стране.

Однако внутри Рады также развивается правовой кризис ввиду того, что все больше депутатов из партии «Слуга народа» покидают парламентскую фракцию. Поэтому офису Зеленского для принятия нужных законов приходится различными методами «докупать» голоса у депутатских групп вроде «Платформы за жизнь и мир», которую Порошенко и его окружение называет «пятой колонной Кремля».

Таким образом, как отмечают эксперты, Порошенко предложил Зеленскому сговор, который позволит «Европейской солидарности» заметить для Банковой «Платформу за жизнь» и тем самым сохранить власть в своих руках. В противном случае, если выборы будут проведены, Порошенко и Зеленский власти лишатся, так как их реальная поддержка в обществе минимальна.

«Порошенко, конечно, неслучайно заговорил о рисках проведения выборов на Украине. У него есть свой корыстный интерес», – полагает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Он напомнил, что ранее на Украине опубликовали результаты опроса, согласно которому более 50% респондентов якобы поддержали создание «правительства национального спасения».

«Тогда Порошенко предложил Зеленскому организовать «договорняк», –

добавляет Скачко. Но Зеленскому такое развитие событий невыгодно, потому что ему гораздо проще контролировать депутатов из «Платформы за мир», которые висят на крючке обвинений в «пророссийскости», нежели как-то контролировать депутатов других партий и групп.

«Поэтому нынешнее заявление Порошенко, несмотря на все оскорбления, стоит рассматривать как предложение Зеленскому пересмотреть свою позицию: ему предлагается своеобразная дружба в обмен на то, что «Европейская солидарность» не будет дергаться и не станет поднимать вопрос о выборах». Однако, добавляют эксперты, отсутствие выборов на Украине сделает невозможным урегулирование конфликта.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны вновь напомнил о кризисе легитимности власти на Украине. По его словам, устранить юридические противоречия могли бы судьи Конституционного или Верховного суда, но они притеснены, что является одним из признаков утраты государственности со стороны режима Зеленского.

Позже в ходе «Итогов года» Путин добавил, что для урегулирования конфликта на Украине в Киеве должна появиться легитимная власть: «Вы знаете, если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским», а если дело дойдет до подписания документов, то подписывать их «мы можем только с представителями легитимных органов власти, вот и все».

Примечательно и то, что накануне МИД России также призвал Украину провести президентские выборы. Но для властей Украины и даже их оппонентов в лице Порошенко подобный шаг равносилен завершению политической карьеры, считает политолог и правозащитница Лариса Шеслер.

«Сам Порошенко позиционирует себя как ястреба, который выступает против завершения военного конфликта. Если же Запад все-таки решит вести мирные переговоры по Украине, то они будут сопровождаться выборами, потому что в Киеве должна появиться легитимная власть. Но учитывая антирейтинг Порошенко, в случае выборов его значение как политика резко пойдет вниз», – пояснила Шеслер.

«Кроме того, Порошенко прекрасно понимает: Запад не сделает на него ставку. Для США, Британии и их союзников в Европе он нежелательная персона. Осознавая это, экс-президент предлагает Зеленскому сохранить status quo, то есть сохранить хоть какой-то политический вес в Киеве», – добавила она.

Таким образом почти все политические силы, даже оппозиционные, выступают против выборов. «По этому вопросу у них консенсус. Зеленский понимает, что у него практически нет шансов переизбраться. Лидеры фракций в Раде тоже не рассчитывают получить приемлемое число голосов. Да и завершение конфликта приведет к тому, что почти все они закончат свою политическую карьеру», – заключила Шеслер.