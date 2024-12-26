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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Многонациональность и многоконфессиональность России, умение создать пространство для сосуществования самых разных людей является ее важнейшим преимуществом, которое вечно недооценивают ее противники. Но одновременно эти особенности могут стать уязвимостью страны и вызвать к жизни катастрофические последствия.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    9 комментариев
    26 декабря 2024, 11:57 • Новости дня

    Лавров призвал Украину провести президентские выборы

    Лавров заявил о необходимости выборов на Украине для легитимности президента

    Лавров призвал Украину провести президентские выборы
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ заявил, что Украина должна провести выборы, чтобы легитимным остался президент, а пока легитимность есть только у Верховной рады.

    Министр сослался на президента России Владимира Путина, который ранее на прямой линии заявил, что украинцы должны самостоятельно разобраться с вопросом легитимности своей власти. Лавров подчеркнул: «Если они хотят, чтобы у них президент был легитимный, выборы провести», передает ТАСС.

    Выборы, по его мнению, являются неотъемлемой частью процесса восстановления конституционного порядка в стране. Нынешнее положение, согласно российским властям, противоречит принципам, закрепленным в украинской конституции.

    10 декабря экс-министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что украинские власти начали подготовку к выборам, что подтверждается планом стойкости Зеленского и созданием министерства единства украинцев.

    Напомним, срок президентских полномочий Зеленского официально истек 20 мая. В условиях военного положения на Украине обсуждается вопрос о легитимности власти. Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 ноября Зеленский представил новый так называемый план стойкости в Верховной раде в обстановке секретности, отключив трансляцию, интернет и мобильную связь.

    25 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Австралия обратилась к России из-за задержания наемника в зоне СВО

    Австралийские власти обратились к России из-за задержания наемника Дженкинса в зоне СВО

    Австралия обратилась к России из-за задержания наемника в зоне СВО
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Австралия запросила у России информацию о задержании австралийского наемника Дженкинса в зоне специальной военной операции, информация проверяется, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она подтвердила, что австралийские власти обратились к России с просьбой разобраться в ситуации с задержанием австралийского наемника в зоне СВО, передает ТАСС.

    «В настоящее время информация о задержанном гражданине Австралии проверяется. Мы вместе с компетентными ведомствами следим за ситуацией», – подчеркнула официальный представитель МИД России. Согласно предварительной информации, речь идет о наемнике по фамилии Дженкинс.

    Ранее Министерство иностранных дел Австралии вызвало российского посла для обсуждения дела австралийского наемника Оскара Дженкинса, попавшего в плен в Краматорске. Сообщалось, что в социальных сетях появилось видео, где 32-летний Оскар Дженкинс был допрошен российскими военными, и по данным телеканала ABC, он воевал на стороне Украины.

    Кроме того, известен случай, когда другой австралийский наемник Бред Кендалл из «иностранного легиона» ВСУ заявил пранкерам о бесполезности действий военного командования Украины.

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    25 декабря 2024, 13:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Новый Труд в ДНР
    Российские войска освободили Новый Труд в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» освобожден населенный пункт Новый Труд в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской, двух бригад морской пехоты, а также подразделениям нацгвардии около Новотроицкого, Удачного, Надеждинки, Гришино, Андреевки, Дзержинска, Петровского, Шевченко, Красноармейска и Новооленовки в ДНР. Отражены десять контратак вооруженных формирований противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 550 военнослужащих, машину пехоты, бронетранспортер, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30 и американское 105-мм орудие М101.

    Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны возле Липцов и Волчанска в Харьковской области. При этом ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, два пикапа и 122-мм гаубицу Д-30, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад и бригады теробороны у Двуречной, Загрызово, Кучеровки, Григоровки, Боровой в Харьковской области и Тернов в ДНР. Отражена контратака формирований ВСУ.

    Потери противника составили до 400 военнослужащих, британская 155-мм гаубица FH-70, 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, американское 105-мм орудие М119 и станция РЭБ «Захист-АФ», сообщил Конашенков.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Северском, Дружковкой, Часовым Яром и Дачным в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 245 военнослужащих, шесть 122-мм гаубиц Д-30 и два склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригад нацгвардии и теробороны в районах Великой Новоселки, Времевки, Разлива, Нескучного, Зеленого Поля в ДНР и Темировки в Запорожской области. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.

    Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    На этой неделе российские войска освободили Сторожевое в ДНР. Кроме того, они освободили Лозовую в Харьковской области и Красное в ДНР.

    А в выходные в Минобороны сообщили, что в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в ДНР.

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    25 декабря 2024, 18:34 • Видео
    Трамп решил увеличить США в два раза

    Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

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    25 декабря 2024, 13:31 • Новости дня
    Лавров крылатыми выражениями выразил надежду на урегулирование на Украине
    Лавров крылатыми выражениями выразил надежду на урегулирование на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.

    Лавров отметил, что надежда остается важной ценностью, упомянув две русские пословицы: «надежда умирает последней» и «надежды юношей питают», передает ТАСС.

    Министр добавил, что Россия не испытывает иллюзий относительно легкого урегулирования конфликта, поскольку это возможно лишь в контексте договоренностей о надежной безопасности в Европе.

    Также Лавров подчеркнул, что надежда на изменения с приходом новой администрации в США, в лице Дональда Трампа, не является автоматической гарантией разрешения кризиса.

    По его словам, в Вашингтоне существует твердый консенсус в поддержке киевского режима, что делает вероятность изменений маловероятной. Также Лавров отметил, что любое перемирие, предлагаемое Западом и Киевом, Москву не устраивает, так как нужны юридически обязывающие гарантии.

    Кроме того, министр заявил, что продолжение террористических атак со стороны Киева будет встречено более жестким ответом.

    Ранее президент Владимир Путин высказывался о рисках перемирия, отметив, что длительное перемирие позволит украинским силам заняться подготовкой и переподготовкой, а также укреплением личного состава.

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    25 декабря 2024, 14:23 • Новости дня
    Лавров: Мозги Зеленского непостижимы для нормальных людей
    Лавров: Мозги Зеленского непостижимы для нормальных людей
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что заявления Зеленского о транзите газа через Украину не заслуживают внимания, подчеркнув их нелогичность и неординарность.

    Глава российского МИД в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» отметил, что не следует придавать большого значения словам Зеленского, так как его высказывания зачастую непонятны для нормальных людей. Он указал на позицию Зеленского относительно транзита российского газа в Европу через Украину, передает ТАСС.

    Лавров напомнил, что Зеленский заявлял, будто оплата за российский газ на границе с Украиной приравнивается к «финансированию войны». Однако украинский лидер готов рассмотреть вариант, при котором европейские страны не платили бы за полученный российский газ до окончания специальной военной операции. Лавров отметил: «Мозги у этого человека, они, конечно, непостижимы для нормальных людей».

    Он подчеркнул, что нет необходимости комментировать каждое заявление Зеленского, так как они меняются в зависимости от его состояния. «Я, кстати, исхожу из того, что нам не надо комментировать каждый его чих, этого Зеленского, тем более, что он чихает регулярно, и все чихи разные в зависимости от состояния организма», – сказал глава МИД.

    Ранее Лавров обсудил перспективы урегулирования конфликта на Украине, отметив, что Москва не испытывает иллюзий относительно легкого разрешения ситуации.

    На прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина не пойдет на транзит российского газа после 31 декабря 2024 года, даже если этот газ будет не российским, а европейским. «Мы не хотим играть в игры. Если это будет другая страна, которая получает от России газ, а потом отправляет свой газ, то это то же самое, что отправлять деньги России. Если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги России до завершения конфликта, можно думать», – сказал он.

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    25 декабря 2024, 13:09 • Новости дня
    Меняйло: Взрыв в ТЦ Владикавказа вызван падением обломков БПЛА
    Меняйло: Взрыв в ТЦ Владикавказа вызван падением обломков БПЛА
    @ Ольга Смольская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взрыв и последующий пожар в торговом центре Владикавказа произошли из-за падения обломков беспилотника, сбитого системами ПВО, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло со ссылкой на Минобороны.

    Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня утром в 8.28, сообщил Меняйло в Telegram-канале.

    Он добавил, что предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий подтверждают эту версию. На кадрах с камер наблюдения торгового центра видно, что взрыв произошел извне.

    «По данным Министерства обороны атака БПЛА была предпринята по ряду регионов СКФО. Работы всех служб на месте ЧП продолжаются», – написал Меняйло.

    Напомним, в среду на Московском шоссе во Владикавказе в торговом центре «Алания Молл» произошел пожар, погиб один человек. Президент России Владимир Путин получил доклад о взрыве в торговом центре во Владикавказе.

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    25 декабря 2024, 13:41 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины
    Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России утром в среду нанесли массированный удар по критически важным объектам энергетической инфраструктуры на Украине, сообщило Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства, утром российские войска применили высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотные летательные аппараты. Целью атаки стали критически важные объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

    По данным Минобороны, все цели были успешно поражены. В результате нанесенного удара российские военные достигли поставленных задач.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала энергоинфраструктуру Украины, выпустив более 70 ракет и сотни беспилотников.

    Военкор Евгений Поддубный сообщил, что массированные удары Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и ВПК на Украине, включая теплоэлектростанции и заводы в Днепропетровске, Зеленодольске и Харькове.

    На всей территории Украины введены веерные отключения электричества, которые продлятся до конца суток из-за повреждений энергетических объектов после взрывов.

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    26 декабря 2024, 06:31 • Новости дня
    Порошенко предрек потерю Украины в случае президентских выборов

    Порошенко заявил об опасности выборов для целостности Украины в условиях военного положения

    Порошенко предрек потерю Украины в случае президентских выборов
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Украины Петр Порошенко предупредил о рисках для страны в случае проведения выборов в условиях военного положения и назвал сторонников голосования «распространителями российской ИПСО».

    Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью «5 каналу» заявил, что проведение выборов в условиях военного положения может ослабить государство, передает РИА «Новости». По его словам, стремление некоторых политиков организовать выборы в ближайшее время является «недальновидным» и может привести к потере Украины.

    Порошенко назвал агитаторов за выборы «распространителями российской ИПСО (информационно-психологическая операция)» и подчеркнул, что они не осознают возможных последствий таких действий. «Мы можем из-за этих процессов потерять Украину», – заявил он.

    Бывший президент считает, что мир может быть достигнут уже в следующем году, но для этого необходимо заручиться поддержкой США и Евросоюза, а также бороться с коррупцией и некомпетентностью, укреплять единство украинцев.

    Выборы президента Украины, запланированные на 31 марта 2024 года, были отложены из-за введения военного положения в связи с военной операцией России. Согласно украинскому законодательству, избирательный процесс может быть возобновлен только после окончания военного положения. При этом большинство украинцев (84%) выступают против проведения выборов в условиях военных действий, как показало исследование Киевского международного института социологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Петр Порошенко обвинил власти Украины в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.

    Алексей Порошенко, сын бывшего президента Украины, объявлен в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования, так как он дважды проигнорировал вызов.

    Президентские выборы на Украине не состоятся в 2025 году, пока продолжается конфликт, как заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

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    25 декабря 2024, 17:27 • Новости дня
    Захарова: Украина не создаст ядерное оружие без иностранной помощи

    Захарова сообщила о зависимости Киева от внешних поставок для создания ядерного оружия

    Захарова: Украина не создаст ядерное оружие без иностранной помощи
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина не может создать ядерное оружие без внешней помощи, так как ей необходимы важные компоненты от других государств.

    По ее словам, киевский режим не способен самостоятельно разработать ядерное оружие, сообщает ТАСС. Она добавила, что создание ядерного арсенала возможно лишь при получении важных компонентов от других стран.

    «Самостоятельно киевский режим за несколько недель не может создать ядерное оружие. Это факт, точка», – сказала Захарова. Она подчеркнула, что единственная возможность создания ядерного оружия на Украине заключается в получении необходимых компонентов извне, в случае если киевский режим получит помощь от других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журнал National Interest предположил, что блок НАТО может разместить ядерные бомбы в Польше на фоне эскалации конфликта с Россией. В статье также отмечалось, что такое размещение возможно на Украине, что вызывает обеспокоенность из-за потенциального риска.

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    26 декабря 2024, 09:26 • Новости дня
    Российские войска вошли в Загрызово в Харьковской области

    Марочко сообщил о взятии под контроль российскими войсками ключевых опорных пунктов в Загрызово

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска вошли в населенный пункт Загрызово Харьковской области, взяв под контроль важные опорные пункты, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, благодаря грамотным действиям командования российских войск удалось ослабить украинские силы в в Загрызово в Харьковской области, куда зашли ВС России, передает РИА «Новости».

    Марочко отметил, что российские военные теперь контролируют важные опорные пункты, ранее удерживаемые украинскими боевиками. Он также указал, что укомплектованность личным составом вооруженных сил Украины на некоторых участках фронта снизилась ниже 50%, что вынудило украинские подразделения отступать и искать возможности для восполнения потерь.

    Эксперт пояснил, что подобное положение дел создало бреши в обороне украинских войск, которые эффективно использовали российские штурмовые подразделения. В результате, по словам Марочко, российские войска продолжают наступление и занимают стратегически важные позиции в регионе.

    Ранее Марочко заявил, что российские военнослужащие прорвали линию обороны ВСУ в Старице Харьковской области, расширив зону контроля и продвигаясь вдоль реки Северский Донец.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о продвижении ВС России на юге Купянска к реке Оскол после освобождения Лозовой в Харьковской области.

    Также сообщалось, что российские войска укрепили позиции в Тернах, захватив порядка 40% территории в ходе боевых действий и продвинулись в сторону Ямполовки.

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    25 декабря 2024, 19:44 • Новости дня
    В Сумах остановились троллейбусы из-за отключения электричества

    В Сумах остановили троллейбусы из-за массовых отключений электроэнергии

    Tекст: Ольга Иванова

    В украинском городе Сумы приостановлено движение троллейбусов, причиной стал дефицит электроэнергии вследствие масштабных отключений после воздушной тревоги и повреждений инфраструктуры.

    Как передает ТАСС, в украинском городе Сумы приостановлено движение троллейбусов из-за отключения электроэнергии. Эту информацию подтвердило издание «Общественное» со ссылкой на компанию «Электроавтотранспорт».

    Ситуация с отключениями электроэнергии возникла на фоне воздушной тревоги, объявленной ранним утром в среду по всей Украине. Сообщалось о многочисленных взрывах, которые произошли в Харькове, Днепре, Кременчуге, Кривом Роге и Бурштыне, где находится Бурштынская ТЭС. В результате воздушной атаки энергохолдинг «ДТЭК» заявил о серьезных повреждениях оборудования своих ТЭС, что привело к проблемам с электроэнергией.

    Напомним, что на всей территории Украины введены веерные отключения электричества, которые продлятся до конца суток из-за повреждений энергетических объектов после взрывов.

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    25 декабря 2024, 15:28 • Новости дня
    Лавров заявил, что Зеленский назвал саммит по Украине словом из трех букв

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на заявление Зеленского, в котором тот использовал слово из трех букв для обозначения второго мирного саммита по Украине, запланированного Киевом.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» обратил внимание на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, передает ТАСС. Лавров отметил, что Зеленский, отвечая на вопрос о том, на что должна пойти Россия для урегулирования конфликта, заявил, что Россия должна «пойти на три буквы».

    Позже в том же интервью Зеленский сказал, что Россия должна быть приглашена на второй мирный саммит после первого, состоявшегося в Бюргенштоке, Швейцария. Лавров объяснил, что, по его мнению, Зеленский этим высказыванием обозначил название и смысл будущего саммита, намекая на использование слова из трех букв в качестве характеристики мероприятия.

    Второй мирный саммит по Украине планируется провести в контексте попыток поиска дипломатического решения кризиса.

    Напомним, в Швейцарии 15-16 июня прошла «мирная конференция» по Украине. Эксперты считают, что Запад проиграл в пиаре Украины и обрек ее на дальнейшие территориальные потери.

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    26 декабря 2024, 04:12 • Новости дня
    В России совершено более 40 поджогов по указанию мошенников с Украины

    В России зафиксировано свыше 40 поджогов и взрывов по указанию мошенников с Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    За 10 дней по указанию телефонных мошенников с Украины в России совершено более сорока поджогов и взрывов пиротехники, жертвами которых стали пенсионеры и студенты.

    В России за последние 10 дней было зарегистрировано более сорока случаев поджогов и взрывов по указанию мошенников, действующих с Украины, сообщает ТАСС. Граждане, ставшие жертвами этих мошенников, поддавались на психологические манипуляции, в результате чего совершали дестабилизирующие действия в общественных местах.

    Поджоги и взрывы были зафиксированы в различных регионах России, включая Москву и область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также в Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске и Ставропольском крае. Мошенники убеждали своих жертв, что те сотрудничают с правоохранительными органами, несмотря на это, их действия приводили к возбуждению уголовных дел.

    Среди жертв мошенников много пенсионеров и студентов, которые пытались вернуть похищенные деньги. Большинство из них не успевали или не пытались скрыться с места преступления, думая, что действуют в рамках закона. Представители правоохранительных органов предупреждают, что всем задержанным грозит уголовная ответственность и реальные сроки лишения свободы.

    Ранее МВД России сообщало о более чем 20 пострадавших от мошенников, которые заставляли их совершать поджоги и взрывы в общественных местах. В преддверии праздников злоумышленники активизировались, преследуя не только финансовые цели. Адвокат Сталина Гуревич отметила, что участие в таких преступлениях по указанию мошенников не освобождает от уголовной ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе за сутки произошло свыше десяти случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в общественных местах по заданию телефонных мошенников. В Петербурге возбудили уголовное дело о теракте против двух пенсионерок за попытку поджога полицейского автомобиля. В результате оперативных мероприятий в Петербурге задержали 68-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге банкомата в отделении «Сбера» по указанию неизвестных лиц.

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    25 декабря 2024, 13:08 • Новости дня
    Поддубный: ВС России нанесли удар по энергосистеме и ВПК Украины

    Поддубный сообщил о массированном ударе ВС России по энергосистеме и ВПК Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Массированные удары Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и ВПК на Украине, включая теплоэлектростанции и заводы в Днепропетровске, Зеленодольске и Харькове, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Ранее утром произошло несколько взрывов в Днепропетровске и Кременчуге, где в результате повреждены теплоэлектростанции и ТЭЦ, сообщил Поддубный в своем Telegram-канале.

    В Зеленодольске также отмечены повреждения теплоэлектростанции, а в Кременчуге ТЭЦ полностью выведена из строя. Удары пришлись и по объектам военно-промышленного комплекса. В частности, в Днепропетровске одна из целей была поражена на территории предприятия «Южмаш».

    В Харькове удары пришлись по бронетанковому заводу.

    Ранее  украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала энергоинфраструктуру Украины, выпустив более 70 ракет и сотни беспилотников. Также сообщалось, что удары были нанесены по Славянской и Бурштынской ТЭС в подконтрольных Киеву районах.

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    26 декабря 2024, 00:58 • Новости дня
    Байден поручил Пентагону усилить помощь Украине

    Байден поручил США продолжать наращивать поставки оружия Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден приказал Пентагону продолжать усиливать военную поддержку Украины, включая поставки ракет и артиллерийских снарядов, чтобы укрепить ее позиции в конфронтации с Россией.

    Президент США Джо Байден дал указание Пентагону продолжать увеличение поставок вооружений на Украину, сообщает ТАСС. В своем заявлении он отметил, что Соединенные Штаты неустанно работают над укреплением позиций Украины в ее защите от российских сил. Байден подчеркнул, что уже были доставлены сотни противоракет, и планируется дальнейшее увеличение поставок.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина до середины января 2025 года получит значительную военную помощь от США. Эта помощь будет включать сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет, включая ракеты-перехватчики.

    Согласно данным Пентагона, с начала президентства Байдена США взяли на себя обязательства по военной помощи Украине на сумму 63,5 млрд долларов. Из них 62,9 млрд долларов были выделены после начала спецоперации РФ. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что такие поставки лишь затягивают конфликт. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что новые вооружения не изменят ситуацию на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что визит директора ЦРУ на Украину связан с попыткой усложнить мирные инициативы Трампа и усилить конфликт.

    Администрация США планирует объявить в ближайшие дни новый пакет помощи Украине на сумму 1,2 млрд долларов, включающий артиллерийские боеприпасы и зенитные ракеты.

    Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не смог ответить на вопрос о том, что будет с деньгами для помощи Киеву, если нынешняя администрация не успеет их израсходовать.

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    25 декабря 2024, 13:25 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Льгов погибли четыре человека

    Хинштейн: При атаке ВСУ на Льгов погибли четыре человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате обстрела города Льгова Курской области Вооруженными силами Украины погибли четыре человека, пятеро получили ранения, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

    По информации из Telegram-канала Хинштейна, три человека погибли на месте, один скончался в больнице.

    Помимо погибших, пять человек получили ранения, среди них одна женщина находится в тяжелом состоянии. Хинштейн отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь.

    Напомним, город Льгов в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Хинштейн ранее сообщил, что ударам подверглись гражданские объекты и инфраструктура Льгова.

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