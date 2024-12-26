Лавров заявил о необходимости выборов на Украине для легитимности президента

Tекст: Дарья Григоренко

Министр сослался на президента России Владимира Путина, который ранее на прямой линии заявил, что украинцы должны самостоятельно разобраться с вопросом легитимности своей власти. Лавров подчеркнул: «Если они хотят, чтобы у них президент был легитимный, выборы провести», передает ТАСС.

Выборы, по его мнению, являются неотъемлемой частью процесса восстановления конституционного порядка в стране. Нынешнее положение, согласно российским властям, противоречит принципам, закрепленным в украинской конституции.

10 декабря экс-министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что украинские власти начали подготовку к выборам, что подтверждается планом стойкости Зеленского и созданием министерства единства украинцев.

Напомним, срок президентских полномочий Зеленского официально истек 20 мая. В условиях военного положения на Украине обсуждается вопрос о легитимности власти. Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 ноября Зеленский представил новый так называемый план стойкости в Верховной раде в обстановке секретности, отключив трансляцию, интернет и мобильную связь.