На Украине заявили о старте президентской кампании Зеленского

Tекст: Максим Попов

Экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что украинское руководство уже начало подготовку к выборам, сообщает РИА «Новости». По его мнению, выступление Владимира Зеленского в Верховной раде и презентация «плана стойкости» – это новые предвыборные обещания. Их цель – заставить избирателей забыть о невыполненных обещаниях 2019 года. Рева считает, что таким образом фактически стартовала президентская кампания.

Политик отметил, что Центральная избирательная комиссия уже начала подготовку к выборам. В регионах созданы штабы, где люди начали получать зарплату. Также начал работать Государственный реестр избирателей, который сверяет данные о местонахождении граждан и раздачу по тысяче гривен. Кроме того, создано министерство единства украинцев.

Рева также отметил, что Зеленский очень опасается лидерства экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в соцопросах касательно будущих выборов президента Украины. Его надежды на информационную изоляцию генерала в Великобритании не оправдались, сказал экс-министр.

Напомним, срок президентских полномочий Зеленского официально истек 20 мая. В условиях военного положения на Украине обсуждается вопрос о легитимности власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 ноября Зеленский представил новый так называемый план стойкости в Верховной раде в обстановке секретности, отключив трансляцию, интернет и мобильную связь.