Порошенко заявил об опасности выборов для целостности Украины в условиях военного положения

Tекст: Денис Тельманов

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в интервью «5 каналу» заявил, что проведение выборов в условиях военного положения может ослабить государство, передает РИА «Новости». По его словам, стремление некоторых политиков организовать выборы в ближайшее время является «недальновидным» и может привести к потере Украины.



Порошенко назвал агитаторов за выборы «распространителями российской ИПСО (информационно-психологическая операция)» и подчеркнул, что они не осознают возможных последствий таких действий. «Мы можем из-за этих процессов потерять Украину», – заявил он.

Бывший президент считает, что мир может быть достигнут уже в следующем году, но для этого необходимо заручиться поддержкой США и Евросоюза, а также бороться с коррупцией и некомпетентностью, укреплять единство украинцев.

Выборы президента Украины, запланированные на 31 марта 2024 года, были отложены из-за введения военного положения в связи с военной операцией России. Согласно украинскому законодательству, избирательный процесс может быть возобновлен только после окончания военного положения. При этом большинство украинцев (84%) выступают против проведения выборов в условиях военных действий, как показало исследование Киевского международного института социологии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Петр Порошенко обвинил власти Украины в отказе от риторики о победе в конфликте с Россией и переходе к обсуждению заморозки и поиску формулы мира.

Алексей Порошенко, сын бывшего президента Украины, объявлен в розыск из-за неявки по повестке в территориальный центр комплектования, так как он дважды проигнорировал вызов.

Президентские выборы на Украине не состоятся в 2025 году, пока продолжается конфликт, как заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.