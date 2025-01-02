Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».3 комментария
Полиция установила подозреваемого в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе
Полиция США установила личность подрывника Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
Подозреваемым в подрыве Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе оказался 37-летний Мэттью Ливельсбергер, который ранее служил в армии США.
Полиция США установила личность подозреваемого в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, передает РИА «Новости». Подозреваемым оказался 37-летний Мэттью Ливельсбергер. Сообщается, что он ранее служил в армии США.
По данным телеканала, следователи ФБР совместно с сотрудниками Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) проводят обыски в одном из домов, где проживал Ливельсбергер. Эти действия направлены на сбор дополнительных улик и выяснение всех обстоятельств дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лас-Вегасе эвакуировали отель Trump International Hotel после взрыва и возгорания Tesla Cybertruck перед его входом, а во взрыве заподозрили теракт. Шериф сообщил о канистрах с бензином, найденных во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck.