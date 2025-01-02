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Во взрыве Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе заподозрили теракт
ABC News сообщил о расследовании взрыва Cybertruck у Trump International Hotel в Лас-Вегасе как потенциального теракта
Взрыв электрического пикапа Tesla Cybertruck у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе расследуют как потенциальный теракт, сообщил ABC News. Как сообщили в полиции, погиб один человек, семеро пострадали.
Следователи пока не установили точную причину взрыва, но в машине была пиротехника. Следователи выясняют, был ли взрыв спровоцирован намеренно погибшим водителем, передает ТАСС со ссылкой на ABC News.
Глава полиции Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл на пресс-конференции рассказал, что Cybertruck остановился у стеклянных дверей отеля, «из машины пошел дым, а затем произошел мощный взрыв». Учитывая теракт в Новом Орлеане, правоохранители проверяют окрестности на наличие взрывных устройств.
«Человек, находившийся в Cybertruck, погиб. Семь человек получили травмы в результате взрыва», – сообщил он.
Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Вся команда руководства высшего звена компании Tesla расследует происшествие прямо сейчас. Мы опубликуем дополнительную информацию, как только узнаем что-нибудь. Мы никогда не видели ничего подобного», – передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лас-Вегасе эвакуировали отель Trump International Hotel после того, как произошел взрыв Tesla Cybertruck перед его входом.
Кроме того, в Новом Орлеане произошел теракт, в ходе которого автомобиль наехал на толпу, погибли не менее десяти человек, а еще 30 получили ранения.