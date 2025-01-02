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Шериф сообщил о канистрах с бензином во взорвавшемся в Лас-Вегасе Cybertruck
В электрическом пикапе Tesla Cybertruck, который взорвался у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе, были канистры с бензином и пиротехника, сообщил местный шериф Кевин Макмэхилл.
Макмэхилл сообщил, что в «задней части автомобиля» были «канистры с бензином, канистры с топливом и крупные заряды пиротехники», передает ТАСС.
У полиции Лас-Вегаса пока нет доказательств того, что взрыв Cybertruck связан с террористической организацией «Исламское государство*», передает РИА «Новости».
Специальный агент ФБР Джереми Шварц заявил, что называть инцидент терактом пока преждевременно.
Напомним, глава компании Tesla Илон Маск со ссылкой на данные телеметрии автомобиля подчеркнул, что машина была исправна. По его словам, взрыв произошел из-за мощного фейерверка или бомбы, находившихся в арендованном автомобиле. Маск считает взрыв терактом. В результате взрыва погиб один человек и семеро пострадали.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ