Рогов сообщил о боях в Зеленовке и приближении российских войск к Курахово

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские войска вошли в село Зеленовка, расположенное юго-западнее города Курахово, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимира Рогова. Рогов отметил, что в Зеленовке идут бои. Это продвижение приближает Вооруженные силы России к ключевой трассе, используемой для снабжения украинских войск в Курахово.

Курахово – город, расположенный в западной части ДНР, находящийся на расстоянии 46 километров от Донецка и 30 километров к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет стратегическое значение, так как это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, контролируемый Вооруженными силами Украины после освобождения Угледара.

Захват Курахово может стать важным шагом для российских войск, позволяя им продвигаться к западной границе ДНР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рогов заявил о безвыходном положении группировки Вооруженных сил Украины в Курахово, где сотни украинских солдат были блокированы. Российские вооруженные силы установили триколоры в селах Успеновка и Анновка под Курахово.