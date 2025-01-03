Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Названа дата прощания с экс-депутатом Алкснисом
Бывший депутат Виктор Алкснис, скончавшийся в возрасте 73 лет, будет похоронен 5 января, прощание пройдет в кругу близких и друзей, заявила его семья.
Погребение экс-депутата Государственной думы состоится 5 января, церемония прощания пройдет в кругу семьи и близких друзей, передает «Царьград».
Семья попросила проявить понимание к их желанию ограничить церемонию только самыми близкими.
Бывший народный депутат СССР и экс-депутат Госдумы полковник Виктор Алкснис умер 1 января.