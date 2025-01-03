Эксперт Моженков предупредил о риске банкротства из-за роста зарплат

Tекст: Алексей Дегтярев

Многие российские компании, особенно малые и средние предприятия, сталкиваются с риском банкротства из-за необдуманного повышения зарплат, заявил Моженков «Газете.Ru».

Эксперт пояснил, что такая тенденция нарушает экономический принцип, предполагающий, что производительность труда должна расти быстрее, чем фонд оплаты труда.

«Сегодня многие компании, пытаясь удержать сотрудников, идут на автоматическое повышение зарплат, не обеспечив их увеличения реальными результатами работы. Это стратегическая ошибка, которая разрушает экономическую устойчивость предприятия. В результате затраты растут, а прибыльность падает. Для многих это путь к банкротству», – указал он.

Моженков заявил о необходимости пересмотра подходов к управлению. В период с 2022 по 2024 год зарплаты часто повышались без должного анализа. Он рекомендовал отказаться от фиксированных окладов, разоряющих собственников, и внедрять системы мотивации, зависящие от результатов.

Эксперт также подчеркнул важность уменьшения доли фонда оплаты труда в прибыли компании, которая в некоторых случаях достигает 40–70%. Это критически высокий уровень, влияющий на устойчивость бизнеса. Моженков предложил сосредоточиться на повышении операционной эффективности и сокращении избыточных затрат.

Ранее МВФ сообщил, что быстро растущая заработная плата обеспечила высокий уровень частного потребления в России.