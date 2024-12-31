Эксперты предсказали Германии потерю 500 тыс. рабочих мест в автопроме
Эксперты предсказали Германии потерю за 10 лет 500 тыс. рабочих мест из-за кризиса в автопроме
Как сообщает ТАСС, главный экономист компании Bantleon Даниэль Хартманн в интервью Tages-Anzeiger заявил, что в течение следующего десятилетия Германия потеряет до 500 тыс. рабочих мест в автопромышленности и связанных с ней отраслях. Эксперт считает, что кризис в отрасли приведет к сокращению 40% добавленной стоимости, что напрямую повлияет на занятость.
Хартманн подчеркнул, что это сокращение затронет не только автопром, но и такие смежные отрасли, как металлургия, что в конечном итоге приведет к исчезновению более 500 тыс. рабочих мест. Он отметил, что ожидаемый мировой экономический рост в 2025 году может временно улучшить ситуацию, но долгосрочные проблемы останутся нерешенными.
Экономист выделил несколько ключевых факторов, влияющих на положение автомобильного сектора Германии: острая конкуренция со стороны китайских производителей, отсутствие собственного производства аккумуляторов и программного обеспечения, а также высокие издержки на производство. Эти факторы, по его мнению, продолжают негативно сказываться на отрасли.
Ранее, 8 сентября, глава Volkswagen Оливер Блуме также выразил обеспокоенность по поводу текущей ситуации в европейском автопроме. Он отметил сокращение продаж на европейском рынке и растущее давление со стороны азиатских конкурентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автоконцерн Volkswagen впервые за свою 87-летнюю историю закрывает три завода в Германии из-за роста затрат на производство автомобилей, а также увольняет сотрудников, нарушая трудовые договоры, так как производить автомобили стало дорого и невыгодно; президент России Владимир Путин констатировал, что Германия уничтожает свою автомобильную промышленность; у нового Mercedes-Benz CLA третьего поколения будет установлен двигатель производства китайской компании Geely мощностью 250 лошадиных сил, произведенный в Китае с катализатором, который установят в Германии.