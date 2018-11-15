В Раде Порошенко обвинили в попытке узурпировать власть

Депутат Верховной рады Олег Ляшко на заседании украинского парламента объяснил, что означает для украинцев военное положение.

Ляшко обратил внимание, что президент Украины Петр Порошенко «так довольно объявил о военном положении, будто вагон конфет «Рошен» продал», передает РИА «Новости» со ссылкой на «112 Украина».

По словам депутата, военное положение приведет к «лишению украинцев всех конституционных прав»: на неприкосновенность жилища, на невмешательство в частную жизнь, на свободу массовой информации, на свободу мысли и слова, на выборы, на мирные собрания, на собственность, работу и образование. Ляшко задался вопросом о том, как это все поможет Украине противостоять России.

Ляшко подчеркнул, что «на пятом году» конфликта в Донбассе Порошенко «вдруг» увидел необходимость ввести военное положение – «за четыре месяца до выборов, когда у него рейтинг ниже плинтуса».

Он обвинил Порошенко в том, что партнеры президента Украины продолжают посещать Москву, «бизнес как вел, так и ведет».

Ляшко заявил, что Порошенко хочет «узурпировать власть и обмануть украинцев».

Напомним, после провокации Украины в Керченском проливе Верховная рада согласилась на введение в стране военного положения, но не стала переносить президентские выборы.