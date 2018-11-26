Рада не стала переносить выборы президента Украины

Верховная рада приняла постановление, согласно которому выборы президента страны назначены на 31 марта 2019 года, как и планировалось до военного положения.

Такое решение поддержали 298 депутатов, передает РИА «Новости».

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования», – приводит ТАСС текст постановления.

В пояснительной записке указано, что парламент должен назначать день президентских выборов как минимум за 100 дней до даты голосования.

Одной из причин провокации в Керченском проливе, которая и привела к военному положению, может быть попытка президента Украины Петра Порошенко саботировать выборы, так как он является аутсайдером во всех предвыборных рейтингах.

Изначально предполагалось, что военное положение введут на 60 дней, то есть оно должно было захватить 31 декабря – дату начала избирательной кампании, но депутаты не позволили рассмотреть это предложение, обвинив Порошенко в попытке использовать военное положение для отмены выборов. После этого Порошенко неожиданно скорректировал как дату введения, так и срок действия военного положения.