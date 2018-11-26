Порошенко в Раде не дали высказаться по поводу военного положения

Депутаты нескольких фракций Верховной рады заблокировали работу пленарного заседания и не дали возможность выступить президенту Украины Петру Порошенко на тему введения военного положения в стране, об этом сообщили представители «Блока Петра Порошенко».

«Ряд фракций решили заблокировать трибуну, даже не дали президенту высказаться о том, что же именно происходит в Азовском море, какие вызовы военной агрессии стоят перед нашим государством... Президенту Верховная Рада не дает высказаться. Мы надеемся, что этот вопрос будет разрешен», – сказал замглавы БПП Сергей Березенко, передает «Интерфакс».

В минувшее воскресенье три корабля Военно-морских сил Украины перешли госграницу России, их задержали пограничники. Следователи провели опрос украинских военнослужащих.

СНБО Украины решил ввести военное положение, ВСУ перевели в полную боеготовность, были усилены контрразведывательные меры.

Военное положение изначально планировалось ввести на 60 суток, до 25 января 2019 года. Позднее Порошенко сообщил, что необходимо ввести военное положение на 30 дней, а не на 60. Это позволит не сдвигать сроки президентских выборов, запланированных на март 2019 года.

Для объявления военного положения документ должны утвердить в Верховной раде.