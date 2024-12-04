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    Для России – при всей важности и нужности Сирии – важно не столько снова освободить Алеппо, сколько извлечь из нынешнего успеха боевиков ряд важнейших уроков. Первый в том, что заморозка войны не приводит к победе.

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    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни». Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.

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    4 декабря 2024, 21:29 • Новости дня

    Стали известны подробности атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой

    Tекст: Валерия Городецкая

    На видео атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой, разошедшемся по интернету, разведчик двигался на мотоцикле, а не на велосипеде, как сообщалось ранее. Поле противник не заминировал, но оно было усеяно неразорвавшимися боеприпасами. Поэтому в качестве проводника для бронемашины и было решено задействовать спортивный байк.

    Подробности атаки сообщил Telegram-канал «Два майора». По его данным, утреннее нападение 20 ноября в районе Великой Новоселки ожидалось как отвлекающий маневр, но неожиданно стало основной атакой. По плану, бронетехника должна была отвлечь врага, но одна из БМП подорвалась, а другая заглохла, что вынудило разведчиков действовать на передовой.

    Один из них – увлекался мотогонками, а в отряде есть спортивный «байк», полученный в рамках гуманитарной помощи. Его и было решено использовать для продвижения по полю, на котором было много неразорвашихся снарядов. Первым ехал мотоцикл, а за ним четко по следу одной гусеницей – БМП.

    «На широко разошедшемся по сетям видео наблюдатели решили, что разведчик двигается на велосипеде. Нет – это мотоцикл, который идет на малой скорости. Земля влажная, потому пылевого шлейфа за «байком» нет», – говорится в публикации.

    Противник не ждал прорыва по этому направлению, что кто-то решится идти там, где все простреливается насквозь. «ВСУ старались угадать место основного удара батальона, лесополоса оказалась без прикрытия. Получается, что предыдущими атаками наш батальон раздергал чужую оборону, создал иллюзию штурма в ином месте. Случай вывел группу к какой-то болевой точке вражеской обороны», – отмечается в сообщении.

    Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором, как сообщалось, российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля.

    4 декабря 2024, 01:57 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии оснований для переговоров между Россией и Украиной
    Песков заявил об отсутствии оснований для переговоров между Россией и Украиной
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас нет никаких оснований для переговоров между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Пока нет никаких оснований для переговоров», – приводят слова Пескова «Известия».

    Он отметил, что «многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию» для мирных переговоров. В частности, «активно работает в плане посреднических услуг» Катар. Песков отметил «эффективность» этой работы, а также указал, что «двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются». Москва «признательна всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару», заявил пресс-секретарь президента.

    В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте предложил отложить любые мирные переговоры с Россией: «Давайте не будем вести все эти дискуссии, шаг за шагом, о том, как может выглядеть мирный процесс». По его мнению, сперва следует убедиться, что «у Украины есть все необходимое, чтобы занять сильную позицию, когда начнутся мирные переговоры», – пишет New York Times.

    Напомним, был опубликован план Кита Келлога, посланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине. Он предусматривает уступки для России, включая отказ от обсуждения членства Украины в НАТО на десять лет и сохранение за Москвой ранее занятых территорий. Однако МИД Украины назвал членство в НАТО единственной действенной гарантией безопасности.

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может быть достигнуто, если части страны, находящиеся под контролем Киева, будут приняты в НАТО, что позволит ему дипломатическим путем вернуть оставшиеся территории. Ранее он настаивал на том, что не допустит передачи территорий, которые прежде контролировал Киев (в том числе Крыма), Москве.

    В ноябре президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий.

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    4 декабря 2024, 08:31 • Новости дня
    Российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке

    Семеро военных президентской бригады ВСУ сдались в плен в Великой Новоселке

    Российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в Великой Новоселке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Великой Новоселке семеро солдат отдельной президентской бригады ВСУ сдались в плен российским войскам, которые вошли на их позиции.

    Семеро военнослужащих отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины добровольно сдались в плен российским войскам в районе Великой Новоселки, сообщает ТАСС. По словам самих украинских военных, они сложили оружие после того, как российские бойцы вошли на их позиции.

    На данный момент плененные солдаты находятся в безопасности. Российская сторона оказывает им всю необходимую помощь, отмечает источник.

    Ранее в Курской области пятеро военных из карательного подразделения ВСУ, осужденных за изнасилование, добровольно сдались в плен.

    Снайпер ВСУ Юрий Маслюков оказался в плену после того, как заснул на позиции, когда его товарищ ушел за провиантом.

    На Кураховском направлении двое военнослужащих 79-й бригады ВСУ сдались в плен российским солдатам после атаки дронами и агитации через боевую звуковещательную платформу.

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    4 декабря 2024, 21:10 • Видео
    Что случилось в Южной Корее

    Южная Корея удивила весь мир, попытавшись вернуться на 30 лет назад, когда в стране правили, сменяя одна другую, военные диктатуры. Новая, однако, продержалась всего шесть часов. Кому это было нужно? И причем здесь Ким Чен Ын?

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    4 декабря 2024, 18:03 • Новости дня
    Мальта аннулировала визу Захаровой перед заседанием ОБСЕ
    Мальта аннулировала визу Захаровой перед заседанием ОБСЕ
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Накануне заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет на Мальте, официальному представителю МИД России Марии Захаровой была аннулирована ранее выданная виза.

    Российское дипведомство подчеркнуло, что это решение стало «беспрецедентным случаем», передает ТАСС.

    Причина аннулирования визы озвучена мальтийским председательством как «в силу не зависящих от них обстоятельств», сообщили в МИД России.

    Ранее Мальта, председательствующая в ОБСЕ, направила приглашения всем странам-членам на заседание СМИД, включая Россию.

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    4 декабря 2024, 01:23 • Новости дня
    Мерц открестился от ультиматума Путину

    Кандидат в канцлеры Германии Мерц открестился от ультиматума Путину по Украине

    Мерц открестился от ультиматума Путину
    @ Bernd Elmenthaler/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц заявил, что слова нынешнего главы правительства страны Олафа Шольца о готовности Мерца поставить ультиматум Москве не соответствуют действительности.

    «Я никогда не ставил президенту России ультиматум», – приводит слова Мерца ТАСС.

    Мерц подчеркнул, что его инициатива состояла в предложении снять ограничения по дальности использования Украиной военного оборудования и разрешить поставки Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Это, по его мнению, необходимо для того, чтобы Украина могла «влиять на развитие конфликта». Мерц заявил, что Шольц исказил его предложение.

    Мерц подчеркнул, что в данном случае речь идет о «недоразумении», уточнив, что ставить Москве ультиматумы – не его задача, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум, требуя прекратить боевые действия на Украине, и пообещал поставки крылатых ракет Киеву в случае отказа.

    В ноябре Шольц в своей первой предвыборной речи предостерег от ультиматумов России и поставок Киеву ракет Taurus, назвав это игрой в «русскую рулетку» с безопасностью Германии.

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    4 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии

    Военный эксперт Кашин: Боевикам в Сирии доступны боевой опыт ВСУ и техника НАТО

    Эксперт объяснил участие украинцев в наступлении террористов в Сирии
    @ Ghaith Alsayed/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Специалисты и бойцы ВСУ одни из немногих в мире, кто обладает реальным опытом участия в боевых действиях. Поэтому США привлекают их в различных конфликтах по всему миру, в том числе и в нынешней поддержке сирийских боевиков. Однако их помощь не является решающей, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее стало известно, что американцы и украинцы оказывают поддержку террористам в Сирии.

    «Во-первых, масштаб сотрудничества украинских специалистов с боевикам ХТШ (террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам», прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») может быть не настолько серьезным, как это хотелось бы представить Киеву. Украина нередко приписывает себе активность везде, где атакуют российских военных», – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт.

    «Тем не менее сотрудничество действительно есть, и в первую очередь потому, что сейчас почти ни у кого в мире нет реального опыта ведения боевых действий. А у ВСУ он есть. И очевидно поэтому Запад привлекает украинских специалистов в той или иной степени в различных частях мира, где ведутся конфликты», – рассуждает собеседник.

    «Теоретически пара-тройка опытных операторов БПЛА могут передать сирийским боевикам некие приемы и ухищрения работы. Сомнительно, что это сыграло решающую роль в наступлении ХТШ, но свой вклад наверняка внесло», – добавил спикер.

    «Кстати, Украина сама стремится быть частью таких операций. Они считают, что тем самым повышают свой рейтинг в глазах американских кураторов и пытаются доказать свою полезность. Эта история, в принципе, была типичной и для холодной войны, когда некоторые младшие партнеры США могли использоваться в операциях за пределами региона», – напомнил он.

    «Что же касается технической помощи боевикам, то, насколько я понимаю, она в основном идет из Турции. Турции, как члену НАТО, доступна западная техника. Соответственно, дроны, устройства слежения и связи, различные тепловизоры и прочее вполне могут использоваться боевиками ХТШ», – резюмировал эксперт.

    Американцы и украинцы помогают террористам в Сирии, сами боевики «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, члены террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра») и украинские специалисты были замечены в научном центре провинции Алеппо.

    Дипломат подчеркнул, что «взаимодействие украинских и сирийских террористов, движимых ненавистью к России и Сирии, идет как по вопросам вербовки боевиков в ряды ВСУ, так и для совершения атак против российских и сирийских военных в Сирии». Главное управление разведки Украины снабжает «боевиков в Идлибе, в том числе беспилотниками и кодированными GPS-модулями», указал он.

    Сирийские боевики переняли тактику использования беспилотников у украинских инструкторов, подтвердил специалист по изучению БПЛА. По его словам, они теперь активно используют дроны-камикадзе в ночное время, что указывает на их оснащение ночными камерами или тепловизорами, характерными для ВСУ.

    Эксперт говорит, что это является результатом тренировки, проведенной зарубежными специалистами, сообщает РИА «Новости». «Я сам был на СВО и видел, как там работают БПЛА. Приехав сюда, я наблюдаю, что боевики используют такую же тактику, как и украинцы», – сказал он, напомнив про надписи на английском языке на дронах.

    О том, что эскалация в Сирии имеет «украинский след», сказала и официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы решительно осуждаем данное нападение, в авангарде которого идут террористы, которые признаны таковыми Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Обращаем внимание на то, что среди боевиков-иностранцев, в том числе выходцев с постсоветского пространства, явно не обошлось без так называемого украинского следа», – цитирует ее ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие три важнейших урока должна извлечь Россия из падения Алеппо.

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    4 декабря 2024, 17:21 • Новости дня
    Путин заявил о политических мотивах ухода Volkswagen из России
    Путин заявил о политических мотивах ухода Volkswagen из России
    @ Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уход компании Volkswagen из России произошел из-за политических мотивов, а не из-за нерыночных мер со стороны Москвы, заявил президент России Владимир Путин.

    Выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», Путин подчеркнул, что компания  Volkswagen покинула Россию по политическим причинам, передает RT. Он отметил, что Москва не принимала никаких мер, не связанных с рыночной экономикой, чтобы повлиять на решение компании.

    Путин выразил обеспокоенность тем, что сотрудники, оставшиеся без работы из-за закрытия предприятий, сталкиваются с экономическими трудностями. «Чтобы этого не было, не надо принимать никаких решений в сфере экономики по политическим мотивам», – добавил президент.

    Ранее сообщалось, что автоконцерн Volkswagen впервые в своей почти 90-летней истории планирует закрыть заводы в Германии и сократить десятки тысяч сотрудников.

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    4 декабря 2024, 09:42 • Новости дня
    Российские войска зачистили Старые Терны к западу от Курахово
    Российские войска зачистили Старые Терны к западу от Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией.

    Российские войска провели зачистку населенного пункта Старые Терны в ДНР, сообщает ТАСС. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимира Рогова, «местность фактически уже перешла под российский контроль».

    Рогов отметил, что это стратегически важно для российских сил, так как освобождение Старых Тернов препятствует Вооруженным силам Украины в переброске подразделений между Солнцевкой на севере и Кураховым. В Курахове сейчас продолжаются бои, и большая часть города уже находится под контролем российских войск.

    Зачистка данного населенного пункта позволит укрепить позиции российских войск в регионе и затруднить передвижение украинских сил. Операция по освобождению Старых Тернов является частью более широкомасштабных усилий по обеспечению стабильного контроля над территорией вокруг Кураховского водохранилища.

    Ранее Рогов сообщил, что ВС России на Кураховском направлении в западной части ДНР почти раскололи украинскую группировку на несколько частей.

    В данный момент российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные удерживают инициативу на поле боя в ДНР, не позволяя ВСУ закрепиться на новых позициях.

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    4 декабря 2024, 15:07 • Новости дня
    Российские войска вошли в Новый Комар в ДНР

    Рогов сообщил о боях российских войск за контроль над Новым Комаром в ДНР

    Российские войска вошли в Новый Комар в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска, освободив 20 кв. км в районе Раздольного, начали бои за контроль над населенным пунктом Новый Комар, который находится севернее Великой Новоселки в ДНР, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска начали активные боевые действия в населенном пункте Новый Комар в ДНР, сообщает ТАСС. Рогов подтвердил, что войска вошли в поселение, продолжая освобождать территорию.

    По словам Рогова, российские силы освободили около 20 кв. км в районе Раздольного. Войска продолжают выравнивать линию фронта, обходя с севера Великую Новоселку – логистически важный пункт, который остается под контролем Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев перебросил в район Великой Новоселки иностранных морпехов, что свидетельствует о западной поддержке в конфликте на Украине, российские войска взяли в плен солдат президентской бригады ВСУ в этом же районе, что может повлиять на боевые действия в регионе.

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    4 декабря 2024, 14:08 • Новости дня
    Меркель повторно назвала эпизод с лабрадором Путина «демонстрацией силы»
    Меркель повторно назвала эпизод с лабрадором Путина «демонстрацией силы»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь подчеркнула, что считает эпизод с лабрадором Кони на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2007 году «демонстрацией силы», несмотря на извинения с его стороны.

    В интервью каналу CNN Меркель снова высказалась о знаменитом эпизоде с лабрадором Кони на встрече с Путиным, передает ТАСС. Она подчеркнула, что несмотря на извинения со стороны российского лидера, считает это «демонстрацией силы». По ее словам, ее советник Кристоф Хойсген заранее уведомил российскую сторону о том, что она не любит собак, однако это не было учтено.

    По мнению Меркель, если внимательно изучить историю, маловероятно, что Путин не знал о ее страхе перед собаками. «Может быть, он забыл это. Но если вы прочитаете эту историю полностью, то вероятность того, что он ничего не знал об этом, не очень высока», – заявила политик. Экс-канцлер выразила мнение, что это была проверка на стойкость и силу, а также способ прощупать ее реакцию.

    Недавно Меркель выпустила мемуары, в которых подробно описала этот эпизод. В своей книге она предположила, что российский президент намеренно использовал собаку, чтобы напугать ее.

    Путин ранее заявил, что не знал о страхе перед собаками бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил недоумение по поводу заявления Меркель о страхе перед собакой российского лидера.

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    4 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин заявил о ненадежности Запада как экономического партнера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны показали себя как ненадежные партнеры, разрушив многие логистические цепочки и операционные связи, на создание которых ушли десятилетия, заявил президент России Владимир Путин.

    Выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», глава государства отметил, что в 2022 году российские предприниматели и компании столкнулись с серьезными вызовами из-за действий западных стран, передает ТАСС.

    По его словам, действия некоторых стран, а точнее, их руководящих элит, привели к тому, что многие логистические цепочки и операционные связи, создававшиеся десятилетиями, оказались разрушены.

    «Вы знаете, что в 2022 году наши предприниматели, компании, целые отрасли столкнулись с серьезными вызовами из-за действий некоторых, скажем аккуратно, некоторых стран. Или, точнее, их руководящих элит. Эти страны проявили себя как ненадежные партнеры: были поставлены под удар или даже разрушены многие логистические цепочки, операционные связи, которые нарабатывались десятилетиями», – сказал Путин.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала испытание «Орешника» подтверждением недоверия к Западу.

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    4 декабря 2024, 09:21 • Новости дня
    Пленный: Киев перебросил иностранных морпехов в Великую Новоселку

    Пленный заявил о переброске Киевом иностранных морпехов в Великую Новоселку

    Tекст: Мария Иванова

    Пленный военнослужащий ВСУ Алексей Сидорик сообщил о возможной переброске иностранных морпехов Киевом для усиления позиций в Великой Новоселке.

    Иностранные морпехи могли быть переброшены Киевом для усиления группировки ВСУ в район Великая Новоселка, сообщил ТАСС пленный военнослужащий отдельной президентской бригады ВСУ Алексей Сидорик.

    «Туда подтянулись войска, вроде как морская пехота. Слышали голоса, говорят не по-нашему», – заявил солдат.

    Сидорик также отметил, что командный состав обсуждал прибытие английских морпехов, что усиливает предположения о присутствии иностранных военных в регионе. Этот факт может свидетельствовать о попытках украинских сил усилить свою позицию в Великой Новоселке с помощью международных союзников.

    Алексей Сидорик является уроженцем Львовской области и был мобилизован в 2022 году. Он сдался в плен в Великой Новоселке в результате штурмовых действий российской армии, что предоставило возможность для получения этой информации.

    Ранее в Великой Новоселке семеро солдат отдельной президентской бригады ВСУ сдались в плен российским войскам.

    Российские военные завершили операцию по зачистке поселка Раздольное от украинских сил. Раздольное расположен севернее Великой Новоселки, где находится значимый командный и логистический пункт украинских сил.

    Между тем бои в Торецке (Дзержинске) продолжаются, украинские военные перебрасывают резервы, заявлял глава ДНР Денис Пушилин.

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    4 декабря 2024, 14:29 • Новости дня
    Захарова: Байден мог тайно помиловать фон дер Ляйен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала предположение, что уходящий президент США Джо Байден мог помиловать не только своего сына Хантера, но и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

    Захарова отметила, что Урсулу фон дер Ляйен подозревают в злоупотреблениях при закупке вакцин от коронавируса, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что вокруг дела существуют «настойчивые попытки европрокуратуры забрать у бельгийских судей уголовное разбирательство» под свое руководство, хотя институционально это не входит в ее компетенцию. «Вот вам дополнительная картина к и так чудовищному полотну об отсутствии свободы слова, в частности в ЕС», – заявила она.

    «Было бы интересно обратить внимание на настойчивые попытки европрокуратуры забрать у бельгийских судей уголовное разбирательство под свое еврокрыло. При этом эта структура институционально не имеет компетенции в данном деле», – добавила спикер МИД. Захарова выразила мнение, что существует вероятность, что Байден уже помиловал Урсулу фон дер Ляйен.

    Напомним, президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера по делам о нарушениях хранения оружия и неуплате налогов. Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал это решение Байдена, назвав его вопиющим нарушением правосудия. Американский предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность тем, что помилование Хантера Байдена может поставить под угрозу целостность Соединенных Штатов.

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    4 декабря 2024, 10:15 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал добиться усиления Украины на поле боя до начала мирных переговоров с Россией

    Генсек НАТО Марк Рютте призвал усилить военную поддержку Украины перед возможными мирными переговорами

    Генсек НАТО призвал добиться усиления Украины на поле боя до начала мирных переговоров с Россией
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Генсек НАТО Марк Рютте настаивает на увеличении поставок оружия Украине перед началом возможных мирных переговоров с Россией, акцентируя внимание на необходимости усиления позиций Киева на поле боя, чтобы обеспечить более выгодные условия для переговоров, пишет New York Times.

    В ходе встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников усилить военную поддержку Украины, сообщает New York Times.

    Он отметил, что Украине необходимо пребывать в сильной позиции на поле боя, прежде чем начать переговоры с Россией. Рютте подчеркнул: «Украина должна получить все необходимое для достижения сильного положения, когда начнутся мирные переговоры».

    Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский изменил свою позицию относительно возможного мирного соглашения, выразив готовность на временные территориальные уступки ради членства в НАТО. При этом он остается убежден в том, что Украина должна стать полноправным членом НАТО, чтобы гарантировать свою безопасность. Украинское министерство иностранных дел напомнило об обязательствах по Будапештскому меморандуму, подчеркнув, что страна не примет никакие суррогаты за полноправное членство в НАТО.

    Сложности на фронте и усталость от войны в Европе подталкивают к поиску решений, однако избранный президент США Дональд Трамп предлагает прекращение огня, которое может быть выгодно России, пишет газета. Киев опасается, что это может привести к неблагоприятным последствиям для Украины.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс обсуждает усиление военной помощи Украине, а не отправку войск или приглашение в альянс. Рютте считает приоритетной задачей блока передачу Украине как оборонительных, так и наступательных вооружений для усиления ее позиций перед возможными мирными переговорами с Россией.

    При этом он заявил о неразумности использования сил альянса в конфликте на Украине, отметив, что Украина начнет мирные переговоры только в случае, если почувствует выгоду.

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    4 декабря 2024, 10:23 • Новости дня
    Боец ВС России на велосипеде провел БМП через минное поле

    Tекст: Александра Юдина

    Российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля.

    Боец ВС России совершил уникальный маневр во время спецоперации, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Военнослужащий на велосипеде повел бронемашину пехоты через минное поле. Этот поступок удалось снять на видео с дрона, контролирующего ситуацию. Однако газета ВЗГЛЯД не может опубликовать содержащее нецензурную лексику видео, согласно закону о СМИ.

    Отмечается, что штурмовик хорошо знал карту минного поля и решил прокладывать путь для бронемашины. Это позволило ему провести своих сослуживцев безопасным маршрутом. Несмотря на рискованность маневра, велосипедист успешно справился с задачей.

    Операторы беспилотника, отслеживающие действия военных, были поражены смелостью бойца. За кадром они комментировали происходящее, выражая недоумение и восхищение его поступком: «Да ну (...) Он в натуре на велике катит».

    Ранее появилось видео, на котором российские бойцы ушли на багги от украинского дрона.

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    4 декабря 2024, 10:35 • Новости дня
    ВСУ попали в клещи на трубном заводе в Курахово

    ВСУ попали в окружение на трубном заводе в Курахово в ДНР

    Tекст: Мария Иванова

    Украинская группировка на трубном заводе в Курахове оказалась фактически окружена, испытывая давление российских войск с трех направлений, что исключает возможность безопасного отхода.

    Украинская группировка, скрывающаяся на трубном заводе в Курахово в ДНР, оказалась в критической ситуации. Как передает ТАСС, силовые структуры сообщили, что противник фактически зажат в клещи на территории завода.

    Российские войска оказывают давление на ВСУ с севера, юга и востока, блокируя все возможные пути безопасного отхода для украинских сил.

    «Покинуть эту территорию безопасно у них нет шансов», – указали в силовых структурах. Текущая ситуация на фронте делает положение украинских войск крайне уязвимым и затрудняет их маневры.

    Ранее стало известно, что российские войска провели операцию по зачистке поселка Старые Терны у Кураховского водохранилища в Донецкой народной республике, фактически обеспечив контроль над этой территорией.

    ВС России на Кураховском направлении в западной части ДНР почти раскололи украинскую группировку на несколько частей, сообщал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    В выходные сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский оставил группировку ВСУ в Курахово на Украине под угрозой окружения, отказавшись ее эвакуировать.

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