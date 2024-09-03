Несколько десятилетий, и до, и сразу после Второй мировой войны, Советский Союз оставался территорией надежды для миллионов людей не только на Западе, но и по всему миру. Разумеется, одно это обстоятельство вызывало у наших оппонентов даже не страх, а панический ужас.0 комментариев
ВС России начали использовать новейшие дроны для уничтожения ВСУ в Курской области
ВС России используют новейшие дроны для выявления и уничтожения украинских военных в Курской области, сообщили сами военные.
Российские морпехи ведут бои в Борках, где подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ цепляются буквально за каждый дом, передает РИА «Новости».
Для их уничтожения ВС России применяют новейшие БПЛА с управлением по оптоволоконному кабелю, которые не подвержены воздействию средств РЭБ противника.
Как рассказал командир взвода БПЛА с позывным «Акра», FPV – это новейшая технология, которая помогает выявлять и точно уничтожать противника.
«То есть по определенным целям, где нужно конкретно залететь, она очень хорошо справляется с работой», – добавил он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» поразили различную военную технику ВСУ в приграничном районе Курской области.