В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.9 комментариев
Расчеты FPV-дронов поразили технику ВСУ в Курской области
Минобороны: Расчеты FPV-дронов поразили технику ВСУ в Курской области
Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» поразили различную военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны России.
По словам командира взвода ударных БПЛА, ВСУ задействовали в Курской области большое количество западной техники, среди них бронетранспортеры М113 и MaxxPro, бронемашины «Казак». Он отметил, что по целям противника работают расчеты FPV, «сбросников» на «Мавиках» (дронах типа Mavic, – прим. ВЗГЛЯД), следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Командир отметил, что в ходе радиоперехватов слышна речь иностранных наемников на стороне ВСУ, в частности говорящих на польском языке.
Газета ВЗГЛЯД писала, как и когда ВСУ выгонят из Курской области.