Словакия предупредила о вреде для Европы из-за остановки транзита газа из России

Министерство экономики Словакии заявило, что остановка Украиной транзита газа из РФ навредит европейской экономике

Tекст: Вера Басилая

Министерство экономики Словакии заявило о возможных последствиях отказа Украины от транзита российского газа через свою территорию, запланированного на 1 января 2025 года. Несмотря на то, что Словакия подготовила достаточные запасы газа и альтернативные поставки на 2025 год, в ведомстве считают, что отказ Украины негативно отразится на европейской экономике, передает РИА «Новости».

Представители министерства пояснили, что остановка транзита приведет к росту цен на газ на европейских рынках. Газ из России, по словам чиновников, будет продолжать поступать в Европу по другим маршрутам, так как санкции на него не введены.

В министерстве отметили, что остановка транзита газа с востока станет главным образом финансовым ударом для Словакии. Словацким газовым компаниям придется заплатить около 177 млн евро больше за транзит газа, который будет идти с запада. Также страна потеряет доходы от транзита российского газа через Украину на запад.

Если вопрос транзита не решится, Европа может столкнуться с серьезными проблемами перед началом отопительного сезона в следующем году.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Еврокомиссия уверена в готовности европейских стран к прекращению транзита российского газа через Украину.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова направить поставки газа в Европу через территорию Польши, а возобновление работы маршрута может произойти мгновенно.

