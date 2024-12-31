  • Новость часаВ Севастополе уничтожены четыре воздушные цели и два безэкипажных катера
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

    6 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    31 декабря 2024, 10:58 • Новости дня

    ЕК заявила о готовности ЕС к остановке транзита газа из России через Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия уверена в готовности европейских стран к прекращению транзита российского газа через Украину, несмотря на обеспокоенность некоторых государств, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

    «Прекращение поставок с 1 января было ожидаемой ситуацией, Евросоюз подготовился к ней», – сказала Итконен, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что ЕК более года работает с государствами ЕС над подготовкой к сценарию прекращения транзита через Украину. Основное внимание уделяется обеспечению альтернативных поставок для стран, которые могут пострадать от прекращения поставок.

    Действующий договор о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря. В прошлом году по этому маршруту было транспортировано около 15 млрд кубометров газа, что составляет 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения.

    В случае остановки поставок единственным источником российского газа для Европы останется «Балканский поток», который принимает газ из «Турецкого потока» и ежегодно поставляет 14-15 млрд кубометров газа в ряд европейских стран.

    Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова направить поставки газа в Европу через территорию Польши, и возобновление работы маршрута может произойти мгновенно.

    31 декабря 2024, 09:30 • Новости дня
    Российские войска за год освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2024 году российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и в Курской области, значительные успехи достигнуты в Донецкой народной республике, где под контроль перешли 157 населенных пунктов, включая Авдеевку и Угледар.

    В январе российские силы освободили Веселое в ДНР, а также Крахмальное и Табаевку на Купянском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    В феврале под контроль ВС России перешли Авдеевка, Северное, Ласточкино и другие. Март отмечен освобождением Невельского и Мирного, а апрель – Водяного и Первомайского.

    В мае было освобождено 27 населенных пунктов, включая Клещеевку и Бердычи в ДНР, а также стратегически важное Работино в Запорожской области. В июне добавились Уманское и Артемовка, а в июле – Чигари и Урожайное. Август принес освобождение Артемово и Новгородского.

    Август и сентябрь стали месяцами наиболее активных боевых действий. В августе удалось освободить 19 населенных пунктов, включая стратегически важные населенные пункты Артемово и Новгородское. В сентябре был достигнут самый высокий результат – 36 населенных пунктов.

    К декабрю российские войска продолжили наступление, взяв под контроль более 30 населенных пунктов, в том числе в ДНР, Запорожской области и Курской области.

    Ранее военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в 2024 году наступил существенный перелом в пользу ВС России в специальной военной операции.

    Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что Вооруженные силы России в 2024 году добились значительных успехов на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции.

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    30 декабря 2024, 12:14 • Новости дня
    КМИС: Украинцы теряют веру в светлое будущее в составе ЕС

    КМИС: Снизилась вера украинцев в процветание в составе ЕС до 55% в декабре 2024 года

    КМИС: Украинцы теряют веру в светлое будущее в составе ЕС
    @ Valeria Mongelli/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Только 55% украинцев в декабре 2024 года верят в будущее процветание Украины в составе ЕС, что значительно меньше по сравнению с 88% в октябре 2022 года, отмечают в статье для Foreign Affairs руководители Киевского международного института социологии (КМИС).

    Как пишет Foreign Affairs, количество украинцев, верящих в процветание страны в составе ЕС, резко сократилось. В октябре 2022 года 88% респондентов были уверены в светлом будущем Украины в составе ЕС. Однако в декабре 2023 года эта цифра снизилась до 73%, а в декабре 2024 года опустилась до 55%.

    Каждый пятый украинец, а именно 19%, считает, что через десять лет экономике страны будет нанесен серьезный ущерб, и значительная часть населения покинет Украину. Эти данные отражают растущий пессимизм среди граждан.

    Кроме того, идея возвращения территорий также стала менее популярной. В мае 2023 года, перед началом контрнаступления ВСУ, только 10% украинцев были готовы отложить этот вопрос. К концу года число сторонников отложения этого вопроса увеличилось до 38%.

    В статье также отмечается, что доля пессимистов, предсказывающих неблагоприятное развитие событий, выросла с 19% в декабре 2023 года до 28% в декабре 2024 года.

    Напомним, опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине.

    Также сообщалось, что по данным опроса аналитического центра «Социальный мониторинг», 64% украинцев выступают за переговоры с Россией для прекращения боевых действий.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    31 декабря 2024, 10:10 • Новости дня
    Подполье: Удары в Киеве пришлись по штабу НАТО или иностранным военным

    Tекст: Мария Иванова

    На юго-восточной окраине Киева утром были нанесены три удара, предположительно, по штабу или иностранным военным, о чем свидетельствуют косвенные признаки, такие как оцепление СБУ и присутствие иностранных скорых, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Утром 31 декабря по юго-восточной окраине Киева были нанесены удары, сообщает РИА «Новости». По информации Сергея Лебедева, целью мог быть один из штабов или иностранные военные. По его словам, удары наносились трижды на одном направлении.

    «В четыре утра прилетело на юго-восточную окраину Киева. Конкретики пока нет, но по косвенным данным, таким как оцепление СБУ и присутствие иностранных скорых, можно предположить, что мишенью стал какой-то из штабов или военные НАТО», – заявил Лебедев.

    Отмечается, что подробности происшествия пока не уточняются, и официальные источники не дали комментариев относительно инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в Киеве произошли взрывы. Также сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в десяти областях, включая Киевскую.

    Лебедев также сообщил, что ночью 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение военные ВС по использованию техники НАТО, был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

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    31 декабря 2024, 10:10 • Новости дня
    Стало известно о массированном ударе по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска утром 31 декабря нанесли массированный ракетный удар по объектам в центральной и западной части Украины, пишут СМИ.

    Удары наносятся с использованием ракет Х-101, Х-22 и «Калибров», передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника». Детали о последствиях удара не приводятся.

    Напомним, утром в Киеве произошли взрывы, а на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

    Также сообщалось, что в ночь на 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВС, был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

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    31 декабря 2024, 10:29 • Новости дня
    Гордон оправдался за несбывшееся предсказание о прекращении конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский журналист Дмитрий Гордон (включен в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов) прокомментировал свое несбывшееся предсказание о завершении горячей фазы конфликта на Украине к 30 декабря.

    Гордон заявил, что, по его данным, избранный президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин якобы должны были встретиться в понедельник, чтобы обсудить пути завершения конфликта на Украине, передает «Лента.Ру» со ссылкой на украинские СМИ. Однако «переговоры сорвались».

    Журналист уточнил, что на протяжении прошлой недели якобы проходили активные обсуждения между Россией и США, но российский лидер «отверг мирный план Трампа».

    Кроме того, Гордон предположил, что ситуация на украинских фронтах может ухудшиться.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил, что Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, предполагающие отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии. Также он подчеркнул необходимость учитывать реальную ситуацию «на земле» при обсуждении урегулирования кризиса на Украине.

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    31 декабря 2024, 07:50 • Новости дня
    Губернатор сообщил о массовом уничтожении дронов в Брянской области

    ПВО уничтожили 19 дронов над Брянской областью, сообщил губернатор

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО в Брянской области перехватили и уничтожили 19 дронов самолетного типа, сообщил губернатор Богомаз, отметив, что пострадавших и разрушений нет.

    Как передает РИА «Новости», губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО перехватили и уничтожили 19 беспилотников самолетного типа. Это произошло в результате массированной атаки на регион.

    Богомаз подчеркнул, что благодаря профессионализму российских военных пострадавших и разрушений в регионе удалось избежать. Все атаки были успешно отражены. «Враг совершил очередную массированную атаку по территории нашей области. Силами ПВО министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написал он.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства российской ПВО сбили 68 украинских беспилотников. Из них 25 были уничтожены над Брянской областью, 17 над Крымом и 11 над Краснодарским краем. Также сбиты дроны над Смоленской, Тверской, Ростовской, Курской и Калужской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возгорания на топливно-энергетическом комплексе в Ярцевском районе были вызваны атакой украинских беспилотников, что привело к работе экстренных служб на месте происшествия. В результате атаки дрона были повреждены постройки в локомотивном депо в Сальске, однако никто не пострадал, как сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

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    31 декабря 2024, 09:40 • Новости дня
    Россиянам напомнили о необходимости заменить водительские права

    ГИБДД напомнила россиянам о необходимости заменить водительские права

    Tекст: Валерия Городецкая

    В следующем году российские водители с автоматически продленными правами должны заменить их, пройдя медкомиссию и уплатив пошлину, сообщили в ГИБДД.

    В 2025 году водителям, чьи права были автоматически продлены в 2022 году, предстоит обновить водительские удостоверения, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД. Для этого необходимо будет пройти медицинскую комиссию, заплатить пошлину и посетить ГАИ для получения нового документа. Это связано с постановлением правительства, которое продлило срок действия прав на три года для тех, чьи удостоверения истекали в 2022-2023 годах.

    Аналогичные постановления были приняты в 2023 и 2024 годах, продолжая продление срока действия документов на три года. Водители, планирующие выезд за пределы России, обязаны заменить права, истекшие в 2022 году, независимо от действующего в стране автоматического продления.

    Таким образом, к 2025 году все водители с продленными удостоверениями должны будут пройти процедуру переоформления.

    Ранее ГАИ Москвы рассказала о порядке замены истекших водительских прав и продлении их действия на три года.

    Сообщалось, что россиянам решили разрешить предъявлять водительские права в гостиницах

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    30 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской областных администраций

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской и Полтавской областных администраций, Руслана Кравченко и Филиппа Пронина.

    Как передает РИА «Новости», Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской и Полтавской областных администраций, Руслана Кравченко и Филиппа Пронина. Указы были опубликованы на официальном сайте президента Украины. Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук ранее сообщил, что кабмин Украины согласовал данные увольнения в субботу.

    Документ, касающийся увольнения Кравченко, содержит формулировку об освобождении его от должности председателя Киевской областной государственной администрации в связи с поданным им заявлением. Следующим указом Зеленский освободил от должности главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина.

    Причины данных увольнений в опубликованных документах не указаны, что оставляет открытым вопрос о мотивах принятых решений.

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    30 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Байден объявил о помощи Киеву на 2,5 млрд долларов

    Байден объявил о выделении почти 2,5 млрд долларов помощи Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден заявил о предоставлении Киеву почти 2,5 млрд долларов помощи.

    «Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности», – отметил он в своем заявлении, размещенном на сайте Белого дома, передает РИА «Новости»

    Из этой суммы 1,22 млрд долларов предоставляются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

    Ранее сообщалось, что Евросоюз с января 2025 года начнет предоставлять Украине финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро ежемесячно.

    Между тем Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.

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    31 декабря 2024, 10:00 • Новости дня
    В Севастополе уничтожены четыре воздушные цели и два безэкипажных катера

    Развожаев: Севастополь отразил ночную атаку, сбито шесть целей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные в Севастополе успешно отразили атаку украинских сил, сбив несколько воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что российские военные успешно отразили ночную атаку украинских сил. По предварительным данным, военные сбили четыре воздушных цели над морем и два беспилотных катера вблизи берега.

    Все городские службы работают в усиленном режиме, добавил глава Севастополя.

    Напомним, российские военные отразили попытку атаки надводных беспилотников ВСУ около Севастополя, уничтожив один из катеров; а силы противовоздушной обороны Севастополя перехватили два беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря.

    Сообщалось, что морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прекратил движение.

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    31 декабря 2024, 01:37 • Новости дня
    Суд в Аргентине объявил в розыск президента Никарагуа

    Аргентинский судья выдал ордер на арест Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо

    Tекст: Денис Тельманов

    Аргентинский суд постановил объявить в международный розыск президента Никарагуа Даниэля Ортегу и вице-президента Росарио Мурильо после расследования о нарушении прав человека.

    Как передает ТАСС, аргентинский адвокат Дарио Ричарте сообщил о решении суда, который постановил объявить в розыск президента Никарагуа Даниэля Ортегу и вице-президента Росарио Мурильо. Утверждается, что аргентинский судья принял это решение после двух с половиной лет расследования, связанного с обвинениями в нарушении прав человека правительством Никарагуа.

    Ричарте, выступавший за проведение расследования, написал в соцсети X: «После двух с половиной лет расследования судья только что постановил вызвать на допрос и выдать ордер на арест с запросом на международный розыск Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо, а также около дюжины других лиц, ответственных за тяжкие нарушения прав человека».

    Обвинения в нарушении прав человека суд считает относящимися к универсальной юрисдикции. Это позволяет аргентинскому суду вызывать иностранных лидеров на допрос и выдавать ордера на их задержание. В сентябре аргентинский суд уже вынес аналогичное решение в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что вызвало негативную реакцию правительства Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал украинского лидера Владимира Зеленского «сыном Гитлера» за его стремление втянуть НАТО в конфликт с Россией. Вице-президент Никарагуа объявила, что президент поручил разорвать дипломатические отношения с Израилем, ссылаясь на просьбу парламента и критикуя политику Израиля в отношении Палестины.

    Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время саммита лидеров Боливарианского альянса пообещал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро оказать поддержку «бойцов», если в Венесуэле произойдет попытка «вооруженной контрреволюции» после президентских выборов.

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    31 декабря 2024, 00:37 • Новости дня
    Эксперты предсказали Германии потерю 500 тыс. рабочих мест в автопроме

    Эксперты предсказали Германии потерю за 10 лет 500 тыс. рабочих мест из-за кризиса в автопроме

    Tекст: Денис Тельманов

    Германия может лишиться до 500 тыс. рабочих мест в автопроме и связанных отраслях в течение десяти лет из-за кризиса, вызванного конкуренцией из Азии и другими факторами.

    Как сообщает ТАСС, главный экономист компании Bantleon Даниэль Хартманн в интервью Tages-Anzeiger заявил, что в течение следующего десятилетия Германия потеряет до 500 тыс. рабочих мест в автопромышленности и связанных с ней отраслях. Эксперт считает, что кризис в отрасли приведет к сокращению 40% добавленной стоимости, что напрямую повлияет на занятость.

    Хартманн подчеркнул, что это сокращение затронет не только автопром, но и такие смежные отрасли, как металлургия, что в конечном итоге приведет к исчезновению более 500 тыс. рабочих мест. Он отметил, что ожидаемый мировой экономический рост в 2025 году может временно улучшить ситуацию, но долгосрочные проблемы останутся нерешенными.

    Экономист выделил несколько ключевых факторов, влияющих на положение автомобильного сектора Германии: острая конкуренция со стороны китайских производителей, отсутствие собственного производства аккумуляторов и программного обеспечения, а также высокие издержки на производство. Эти факторы, по его мнению, продолжают негативно сказываться на отрасли.

    Ранее, 8 сентября, глава Volkswagen Оливер Блуме также выразил обеспокоенность по поводу текущей ситуации в европейском автопроме. Он отметил сокращение продаж на европейском рынке и растущее давление со стороны азиатских конкурентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автоконцерн Volkswagen впервые за свою 87-летнюю историю закрывает три завода в Германии из-за роста затрат на производство автомобилей, а также увольняет сотрудников, нарушая трудовые договоры, так как производить автомобили стало дорого и невыгодно; президент России Владимир Путин констатировал, что Германия уничтожает свою автомобильную промышленность; у нового Mercedes-Benz CLA третьего поколения будет установлен двигатель производства китайской компании Geely мощностью 250 лошадиных сил, произведенный в Китае с катализатором, который установят в Германии.

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    31 декабря 2024, 09:50 • Новости дня
    Завод в Павлограде подвергся мощному удару

    Удар по заводу в Павлограде сорвал сборку ракет и уничтожил полигон для обучения ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 31 декабря по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, а также проходят обучение по использованию техники НАТО военные ВС , был нанесен удар, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.

    По Павлоградскому механическому заводу, где осуществляется сборка ракет и обучение ВСУ работе с техникой НАТО, был нанесен удар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на  координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева. Он отметил, что удар сопровождался мощной детонацией и выбросом пламени. На заводе производят детали для ракет, и он также служит полигоном для обучения военнослужащих.

    Помимо удара по Павлограду, в ночь на 31 декабря серия ударов была нанесена по городу Шостка в Сумской области. Сообщается, что были поражены около десяти единиц техники и до роты военных ВСУ.

    Лебедев уточнил, что удары пришлись на территорию завода Импульс, где находилась группа военных с техникой, готовящихся к выходу.

    В результате ударов в Шостке были также поражены склад с оружием и корпус, в котором размещались расчеты БПЛА. Источник сообщил, что в результате атак уничтожены и ранены несколько десятков военнослужащих ВСУ.

    По словам Лебедева, удары с детонацией продолжились в течение ночи, в том числе по складам, которыми пользовались боевые подразделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник произошли взрывы в Киеве и объявлена воздушная тревога в десяти областях на Украине, включая Киевскую.

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    31 декабря 2024, 06:26 • Новости дня
    Апелляционный суд утвердил приговор Панину за оправдание терроризма

    Апелляционный суд подтвердил заочный приговор Панину за оправдание теракта

    Tекст: Денис Тельманов

    Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор Алексею Панину, обвиняемому в оправдании терроризма, оставив приговор без изменения, включая шесть лет колонии.

    Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор актеру Алексею Панину, передает РИА «Новости». Панин обвиняется в публичном оправдании терроризма. Как сообщил источник агентства, «приговор оставлен без изменения».

    Ранее Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Панина к шести годам колонии общего режима. Также на три года ему запретили администрировать интернет-ресурсы. Срок его наказания связан с размещением в октябре 2022 года в Telegram-канале сообщений, оправдывающих теракт на Крымском мосту.

    Панин находится в международном розыске. Его имя внесено в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом. Максимальное наказание по его статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росфинмониторинг включил актера Алексея Панина в список террористов и экстремистов. Расследование дела в отношении Панина об оправдании терроризма завершено, о чем сообщили в прокуратуре Москвы. Во 2-м Западном окружном военном суде вынесен заочный приговор Панину по этому делу.

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    30 декабря 2024, 22:10 • Новости дня
    В ЛНР семеро подростков пострадали от подрыва устройства

    В Лисичанске от подрыва устройства пострадали семеро подростков 12-14 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лисичанске семеро подростков получили минно-взрывные травмы из-за подрыва устройства около завода «Стекольный».

    Семеро подростков пострадали в результате подрыва неустановленного взрывного устройства в Лисичанске, сообщает РИА «Новости». Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что все пострадавшие получили минно-взрывные травмы около завода «Стекольный».

    Трое детей госпитализированы в Луганскую республиканскую больницу, остальные четверо находятся в других медицинских учреждениях региона. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко постоянно докладывает Пасечнику о состоянии здоровья пострадавших подростков.

    По словам источника РИА «Новости», возраст детей составляет от 12 до 14 лет. Пасечник отметил, что инцидент находится под его личным контролем, и уточняются подробности происшествия. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЛНР двое военных ВСУ погибли, подорвавшись на собственном минном поле при перевозке боеприпасов на гражданском грузовике. В Стаханове Луганской народной республики подросток получил травмы, подобрав заминированную детскую игрушку, оставленную у памятника Пушкину. Также сообщалось, что в результате падения украинского беспилотника в ЛНР и последующего пожара погиб пожарный, еще двое спасателей ранены.

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    Конфликт с Газпромом поставил Молдавию в зависимость от ветра в Румынии

    Молдавия вознамерилась национализировать «Молдовагаз». Решение, по словам властей республики, связано с планами Газпрома прекратить поставки газа с 1 января 2025 года. В экспертной среде отмечают, что сама по себе национализация будет незаконной, ведь контрольный пакет акций компании принадлежит российской корпорации. Кроме того, это создаст целый ряд проблем для самого Кишинева. Подробности

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    Зеленский душит ближайшего соседа в угоду интересам Америки

    Конфликт Словакии и Украины по вопросу газового транзита получил новое развитие. Братислава пригрозила Киеву остановкой поставок электричества, если транзит российского топлива будет остановлен. В экспертном сообществе отмечают, что Владимир Зеленский намеренно обостряет противоречия со Словакией в угоду США. Какими могут быть последствия этого конфликта и как он отразится на энергосистеме Украины? Подробности

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    Российская армия заканчивает год волной успешных наступлений

    Весь 2024 год российская армия проводила в зоне СВО целую череду наступательных операций. Какие новые тактические приемы и способы управления войсками были опробованы российским Генштабом, и как это сказалось на всей конфигурации фронта? Подробности

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    Провокация в Балтийском море сделана ради попытки нефтяной блокады России

    Финляндия фактически взяла на абордаж и захватила танкер, перевозящий российские нефтепродукты. Запад утверждает, что корабль является частью так называемого теневого флота России и подозревается в повреждении электрокабеля на дне Балтийского моря. Эксперты объяснили, почему подобные обвинения абсурдны и чего на самом деле хотят добиться подобными мерами НАТО и страны Прибалтики. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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