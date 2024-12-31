ЕК заявила о готовности ЕС к остановке транзита газа из России через Украину

Tекст: Валерия Городецкая

«Прекращение поставок с 1 января было ожидаемой ситуацией, Евросоюз подготовился к ней», – сказала Итконен, передает РИА «Новости».

Она отметила, что ЕК более года работает с государствами ЕС над подготовкой к сценарию прекращения транзита через Украину. Основное внимание уделяется обеспечению альтернативных поставок для стран, которые могут пострадать от прекращения поставок.

Действующий договор о транзите российского газа через Украину истекает 31 декабря. В прошлом году по этому маршруту было транспортировано около 15 млрд кубометров газа, что составляет 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинский лидер Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения.

В случае остановки поставок единственным источником российского газа для Европы останется «Балканский поток», который принимает газ из «Турецкого потока» и ежегодно поставляет 14-15 млрд кубометров газа в ряд европейских стран.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Словакия может остановить поставки электроэнергии на Украину, если Киев прекратит транзит российского газа.

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова направить поставки газа в Европу через территорию Польши, и возобновление работы маршрута может произойти мгновенно.