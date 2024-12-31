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Газ в Европе подорожал до максимума в ожидании закрытия транзита через Украину
Цена газа в Европе достигла максимума на фоне ожидания прекращения транзита из России
На фоне ожидания прекращения транзита российского газа через Украину с начала января, цена газа в Европе достигла максимума за год, превысив 536 долларов за 1 тыс. кубометров на лондонской бирже ICE.
Цена на газ в Европе достигла максимальных значений с конца ноября 2023 года. В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость газа повысилась до 536 долларов за 1 тыс. куб. метров. Основной причиной роста цен стало ожидание прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января, передает
ТАСС.
Февральские фьючерсы на газ на хабе TTF в Нидерландах также показали значительный прирост, превысив отметку в 50 евро за мегаватт-час. Это соответствует цене более 536 долларов за 1 тыс. куб. метров, что обусловлено текущим обменным курсом евро к доллару.
Рост цен на газ с начала дня составил более 4%.
Ранее цена на газ в Европе выросла на пять процентов после сообщения о предстоящем прекращении транзита через Украину.
Словакия предупредила о вреде для Европы из-за остановки транзита газа из России, которая приведет к росту цен.