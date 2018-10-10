Две общины УПЦ подали в суд на Раду из-за просьбы об автокефалии

Из-за просьбы о предоставлении автокефалии Украине на Верховную раду подали в суд две общины Украинской православной церкви.

С иском обратились в суд общины Городницкого монастыря из Житомирской области и храма Святителя Николая Бердянской епархии. В документе оспаривается возможность обращения парламента к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьюой о предоставлении томоса, пишет издание «Вести» Украины.

«Считаем постановление (принятое 19 апреля 2018 года) противоправным. Вопрос, по которому принято постановление, является исключительно вопросом церковного устройства и управления. А по ч. 3 ст. 35 Конституции Украины, церковь и религиозные организации в Украины отделены от государства», – сообщается в иске Свято-Георгиевского монастыря.

Согласно тому же заявлению, государство не должно принимать участие во внутреннем порядке управления Украинской православной церковью. Однако, говорится в исковом заявлении, «государство в лице ответчика открыто и грубо вмешивается в традиции и внутренние установки УПЦ».

В иске от храма Святителя Николая Бердянской епархии приведены примеры решений Евросуда по правам человека, согласно которым за государством признавали лишь право на непрямое влияние и исключительно в целях безопасности всего общества.

В заявлениях церковные общины требуют отмены постановления Верховной рады об обращении к Константинопольскому патриарху.

Напомним, в октябре с похожим иском в адрес президента Украины Петра Порошенко обратилась в суд украинская «Неправительственная организация верховенства права». Она потребовала признать, что украинский президент не имеет полномочий для вмешательства в дела церкви.