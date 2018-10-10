В Кремле выступили за дальнейшее оказание гумпомощи Донбассу

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Донбасса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Россия «постоянно оказывает гуманитарную помощь (...) регионам Донбасса» и «будет продолжать эту практику», передает ТАСС.

Он добавил, что «Кремль приветствовал бы более высокий жизненный уровень на этой территории (в регионах Донбасса)», которая отторгнута «Киевом в социально-экономическом плане».

Однако Песков не смог уточнить, какие именно решения в гуманитарной сфере для помощи Донбассу обсуждались в ходе встречи помощника президента России Владислава Суркова с и.о. главы провозглашенной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

Напомним, в конце сентября МЧС России направило в Донбасс 81-ую колонну гумпомощи. 80-я колонна доставила помощь жителям региона в августе.

С 2014 года МЧС доставила в регион свыше 76 тыс. тонн гумпомощи.