МЧС направило в Донбасс колонну гумпомощи

В Донбасс направлена 81-я колонна гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Автомобили направляются к границе с Украиной. Они пройдут досмотр на пунктах пропуска и продолжат движение в Донецк и Луганск. 400 тонн гумпомощи, которые везет МЧС в Донбасс, включают детские продуктовые наборы и медицинское имущество, передает РИА «Новости».

Напомним, 80-я колонна доставила помощь жителям Донбасса в августе. С 2014 года МЧС доставила в регион свыше 76 тыс. тонн гумпомощи.