Приговор экс-генералу Мумиджанову обжаловали и защита и обвинение

Обе стороны процесса обжаловали приговор экс-генералу Муминджанову

Tекст: Тимур Шайдуллин

Обе стороны по делу заместителя командующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова обжаловали приговор, сообщает РИА Новости со ссылкой на Воронежский гарнизонный военный суд. Муминджанов ранее был признан виновным в получении взяток на сумму более 17 млн рублей и приговорён к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Защита генерала подала апелляцию, утверждая, что наказание чрезмерно сурово и требует пересмотра дела. В то же время представители прокуратуры недовольны тем, что суд не принял решение о лишении Муминджанова государственных наград.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 марта суд приговорил Валерия Муминджанова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу 17,95 млн рублей за особо крупную взятку.

Ранее в январе Муминджанов признал, что получил деньги, чтобы помочь семье.

Напомним, следственный комитет возбудил дело против Муминджанова по статье о получении взятки в особо крупном размере 2 сентября 2024 года. Следователи установили, что Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, поспособствовал заключению контрактов на поставку обмундирования в интересах Минобороны, в том числе в зону спецоперации, на сумму более 1,5 млрд рублей за взятку.

Также у Муминджанова и его семьи обнаружили недвижимость в Москве и Воронеже стоимостью более 120 млн рублей.