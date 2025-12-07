Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.0 комментариев
В Саранске прошла церемония награждения победителей премии «Голос героев»
На торжественной церемонии в Республиканском дворце культуры Саранска наградили более 40 лауреатов премии «Голос героев» в 30 номинациях, при этом победителями стали как спортсмены и блогеры, так и герои СВО.
По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, торжественная церемония награждения лауреатов IV Всероссийской Народной премии «Голос героев» состоялась в Саранске. Более 40 человек со всей страны получили награды за выдающиеся поступки и достижения. В этом году на конкурс поступило более тысячи заявок из 81 региона России, а призовой фонд премии составил 5 млн рублей.
В числе победителей оказались спортсмены, волонтеры, инноваторы, фермеры и даже блогеры. Среди отмеченных – мастер спорта по айкидо Александра Тен, основатели инновационных и образовательных проектов, известные блогеры и активисты.
Глава Мордовии Артем Здунов отметил, что проект получил постоянную поддержку на федеральном уровне и приобретает особое значение для воспитания молодежи, подчеркнув: «Героями не рождаются. Ими становятся, следуя простой формуле – подлинной внимательности к миру вокруг». Он особо вручил знаки отличия героям спецоперации на Украине, вручая Георгиевский крест IV степени сержанту Дмитрию Аверьянову, вернувшемуся к патриотической работе после частичной потери зрения.
Основатель премии Денис Шапкарин в речи напомнил, что идея проекта – открывать имена людей, чей труд не афишируют по ТВ, но которые совершают добрые дела каждый день, зачастую не требуя вознаграждения. Премия помогает транслировать такие ценности молодежи и формировать молодое поколение на примерах служения обществу.
В рамках премии прошли медиаконференция, квесты для школьников, спектакль, аукцион и тематические выставки. Мероприятие завершилось торжественной церемонией с выступлениями артистов из разных регионов.