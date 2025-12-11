Лавров: Потери ВСУ в ходе конфликта превысили 1 млн человек

Коломойский сообщил о покушении на Миндича

Коломойский: На Миндича в Израиле было совершено покушение

Tекст: Валерия Городецкая

Преступление, по словам Коломойского, произошло 28 ноября в Израиле, где в этот момент находился Миндич, передает ТАСС.

«На Миндича в Израиле было покушение 28 ноября. Это была попытка покушения, преступники были арестованы. Ранили домработницу», – сказал он на заседании суда.

В результате покушения пострадала домработница Миндича, сам бизнесмен остался невредим. По словам Коломойского, преступники арестованы.

Ранее Коломойский заявил в суде, что Владимира Зеленского «скоро не будет», сравнив его с Наполеоном IV.

В начале декабря суд на Украине заочно определил меру пресечения для Миндича по делу о коррупции в энергетике.