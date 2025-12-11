Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
Лавров: Потери ВСУ в ходе конфликта превысили 1 млн человек
Численность потерь ВСУ с начала спецоперации на Украине уже превысила 1 млн человек и продолжает увеличиваться, заявил заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о превышении числа потерь Вооруженных сил Украины за миллион человек, передает ТАСС.
По его словам, эти данные подтверждаются многочисленными независимыми оценками, а ситуация продолжает усугубляться постоянным ростом потерь.
Лавров подчеркнул, что за время конфликта киевский режим, ранее обладавший определенной идеологической составляющей, трансформировался в «организованную преступную группу».
Создатель телеграм-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов заявил, что общее количество опубликованных некрологов украинских военных достигло 699 тыс., не считая без вести пропавших и тех, чьи данные затерялись.
СМИ писали, что Вилково на Украине осталось без мужчин среди жителей, кроме мэра Матвея Иванова.
Минобороны отметило, что ежедневные потери Вооруженных сил Украины в 2025 году составляют примерно 1,4 тыс. человек убитыми и ранеными.