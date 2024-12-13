Медведев назвал Россию и Китай ответственными за будущее человечества

Медведев: Россия и Китай ответственны за будущее человечества в условиях многополярности

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия и Китай несут ответственность за будущее человечества и продолжают выполнять эту сложную задачу совместными усилиями, сообщает ТАСС. Медведев подчеркнул, что, несмотря на мировые изменения, обусловленные формированием многополярного мира, неизменным остается роль этих двух стран в обеспечении стабильности и развития.

Зампред Совбеза России отметил, что отношения между Москвой и Пекином характеризуются доверительным диалогом. Он подчеркнул, что российский и китайский народы объединяет дружба и добрососедские отношения, опирающиеся на многовековые традиции. Медведев также напомнил о важной дате – в 2024 году исполняется 75 лет со дня образования Китайской Народной Республики и установления дипломатических отношений между двумя странами.

Политик выразил уверенность в том, что Россия и Китай будут продолжать решать оставшиеся проблемы прошлого, сохраняя при этом сотрудничество в ключевых областях. Подчеркивая важность совместных усилий, Медведев указал, что только через партнерство и взаимопонимание можно достичь устойчивого развития и благополучия для всего человечества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что переговоры с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым в Пекине способствуют укреплению доверия и сотрудничества между Китаем и Россией. Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина. Медведев восхитился экономическим развитием Китая.