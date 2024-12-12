Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
Си Цзиньпин заявил об укреплении доверия с Россией
Си Цзиньпин заявил, что встреча с Медведевым укрепит доверие КНР и России
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что переговоры с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым в Пекине способствуют укреплению доверия и сотрудничества между Китаем и Россией.
Си Цзиньпин на встрече в Пекине с Дмитрием Медведевым подчеркнул важность укрепления доверия и сотрудничества между двумя странами, он выразил надежду, что их переговоры приведут к дальнейшему развитию двусторонних отношений, передает ТАСС.
Си Цзиньпин отметил, что в этом году он уже трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным, и в ходе этих встреч были достигнуты новые договоренности. Он напомнил, что Китай и Россия обменялись поздравительными посланиями в честь 75-летия установления дипломатических отношений и разработали стратегический план по развитию двусторонних отношений.
Кроме того, Си Цзиньпин попросил Медведева передать российскому президенту искреннее приветствие.
«Уверен, что наше сегодняшнее общение поспособствует дальнейшей консолидации и укреплению доверия и сотрудничества между Китаем и Россией, а также между партиями двух стран», – добавил китайский лидер.
Дмитрий Медведев прибыл в Китай с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого планируются встречи на высоком уровне, направленные на развитие российско-китайских отношений.
Заместитель председателя Совбеза России и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече в Пекине передал Си Цзиньпину личное послание от президента России Владимира Путина.
До этого Медведев выразил восхищение преобразованием Китая за последние 25 лет в процветающее экономически развитое государство.