Си Цзиньпин заявил об укреплении доверия с Россией

Си Цзиньпин заявил, что встреча с Медведевым укрепит доверие КНР и России

Tекст: Вера Басилая

Си Цзиньпин на встрече в Пекине с Дмитрием Медведевым подчеркнул важность укрепления доверия и сотрудничества между двумя странами, он выразил надежду, что их переговоры приведут к дальнейшему развитию двусторонних отношений, передает ТАСС.

Си Цзиньпин отметил, что в этом году он уже трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным, и в ходе этих встреч были достигнуты новые договоренности. Он напомнил, что Китай и Россия обменялись поздравительными посланиями в честь 75-летия установления дипломатических отношений и разработали стратегический план по развитию двусторонних отношений.

Кроме того, Си Цзиньпин попросил Медведева передать российскому президенту искреннее приветствие.

«Уверен, что наше сегодняшнее общение поспособствует дальнейшей консолидации и укреплению доверия и сотрудничества между Китаем и Россией, а также между партиями двух стран», – добавил китайский лидер.

Дмитрий Медведев прибыл в Китай с двухдневным рабочим визитом, в рамках которого планируются встречи на высоком уровне, направленные на развитие российско-китайских отношений.

Заместитель председателя Совбеза России и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече в Пекине передал Си Цзиньпину личное послание от президента России Владимира Путина.

До этого Медведев выразил восхищение преобразованием Китая за последние 25 лет в процветающее экономически развитое государство.