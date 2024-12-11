Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.4 комментария
Медведев восхитился экономическим развитием Китая
Медведев отметил впечатляющие успехи Китая за последние 25 лет
Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выразил восхищение преобразованием Китая за последние 25 лет в процветающее экономически развитое государство, отметив, что такого успеха не удалось достичь никому в мире.
Медведев отметил, что за последние 25 лет Китай превратился в «самое современное и экономически процветающее государство в мире», сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что такие перемены вызывают у него огромное уважение и восхищение.
Медведев вспомнил свой первый визит в Китай в 2000 году и отметил, что уже тогда страна находилась на пути роста и развития. Однако, по его словам, за прошедшие годы Китай достиг невиданных высот, которые, по мнению Медведева, сложно было предсказать. Страна превратилась в современное и экономически развитое государство, что, по его словам, не удалось никому другому в мире.
В рамках своего визита Медведев также затронул тему международных отношений, отметив, что развитие связей между Россией и Китаем вызывает негативную реакцию у определенных стран. Он подчеркнул, что «недоброжелатели» видят в этом угрозу и пытаются внести раздор между двумя странами. Медведев выразил уверенность, что такие попытки окажутся безуспешными, так как отношения между Россией и Китаем основаны на принципах добрососедства и взаимовыгоды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай выразил готовность углублять сотрудничество с БРИКС на фоне угроз Трампа, а Россия предъявила Китаю всю мощь «Силы Сибири», в то время как Газпром досрочно вывел поставки газа по «Силе Сибири» в Китай на проектный уровень.