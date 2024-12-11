Медведев отметил впечатляющие успехи Китая за последние 25 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Медведев отметил, что за последние 25 лет Китай превратился в «самое современное и экономически процветающее государство в мире», сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что такие перемены вызывают у него огромное уважение и восхищение.

Медведев вспомнил свой первый визит в Китай в 2000 году и отметил, что уже тогда страна находилась на пути роста и развития. Однако, по его словам, за прошедшие годы Китай достиг невиданных высот, которые, по мнению Медведева, сложно было предсказать. Страна превратилась в современное и экономически развитое государство, что, по его словам, не удалось никому другому в мире.

В рамках своего визита Медведев также затронул тему международных отношений, отметив, что развитие связей между Россией и Китаем вызывает негативную реакцию у определенных стран. Он подчеркнул, что «недоброжелатели» видят в этом угрозу и пытаются внести раздор между двумя странами. Медведев выразил уверенность, что такие попытки окажутся безуспешными, так как отношения между Россией и Китаем основаны на принципах добрососедства и взаимовыгоды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай выразил готовность углублять сотрудничество с БРИКС на фоне угроз Трампа, а Россия предъявила Китаю всю мощь «Силы Сибири», в то время как Газпром досрочно вывел поставки газа по «Силе Сибири» в Китай на проектный уровень.