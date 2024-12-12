Медведев привез Си Цзиньпину личное послание от Путина в ходе визита в Китай

Tекст: Вера Басилая

Медведев в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи Медведев сообщил китайскому лидеру, что привез личное послание от президента РФ Владимира Путина. Медведев выразил радость по поводу новой встречи, отметив, что предыдущая состоялась два года назад, передает ТАСС.

«Я искренне рад нашей новой встрече. Два года назад такая встреча была, и сейчас она тоже проходит по линии взаимодействия между нашими правящими партиями. Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», – заявил Медведев.

Этот визит в Китай стал продолжением многолетнего взаимодействия между Медведевым и Си Цзиньпином. Их первая встреча состоялась в 2008 году, когда Медведев был президентом России, а Си Цзиньпин – зампредседателя КНР. С 2012 года Медведев контактировал с китайским коллегой в должности премьера, а в последние годы – как зампред Совета безопасности и председатель «Единой России».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил восхищение преобразованием Китая за последние 25 лет в процветающее экономически развитое государство.

В рамках своего визита Медведев затронул тему международных отношений, отметив, что развитие связей между Россией и Китаем вызывает негативную реакцию у определенных стран.