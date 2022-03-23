В «Одноклассниках» зафиксирован резкий рост рекламы

Соцсеть «Одноклассники» зафиксировала рост активности предпринимателей: они стали продвигать свой бизнес в рекламном кабинете, чаще публиковать новый контент и создавать товары. Количество товаров, которые бизнесы размещают в ОК, выросло в 6 раз за неделю – до 200 тыс. в сутки.

Кратный рост активности наблюдается в категориях «Красота и здоровье» (+268% страниц с товарами за неделю), «Строительство и ремонт» (+204%), «Бытовые услуги» (+202%), «Образование и репетиторы» (+196%), «Туризм и отдых» (+173%), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

За последний месяц число новых бизнесов, которые запустили продвижение в рекламном кабинете ОК, выросло в три раза. В ОК можно вести свое дело как от личного профиля, так и от группы: продавать товары, находить новых клиентов с помощью внутреннего рекламного кабинета и общаться с ними в сообщениях или комментариях.

Для бизнеса в ОК запустится специальная серия обучающих семинаров. Кроме того, на сайте ОК для бизнеса размещен подробный гайд, который охватывает все аспекты развития бизнеса онлайн.