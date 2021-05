Российские дипломаты получили частицу Благодатного огня Желающие получить Благодатный огонь паломники устроили давку в Израиле 1 мая 2021, 15:55 Текст: Ксения Панькова

Тысячи паломников, желающих получить Благодатный огонь, устроили давку в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. На кадрах телеканала НТВ видно, что, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом, люди устроили серьезную давку в храме. «Это единственное место в мире, где уже можно сказать, что Христос воскрес. Он [огонь] действительно благодатный. По поверью, пока святой огонь не сменит пять рук, он не обжигает», – описывает действие корреспондент телеканала. В субботу Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, церемония проходила в условиях коронавирусных ограничений. В отличие от 2020 года, в церковь верующих пустили. На церемонии схождения Благодатного огня в этом году участвовали 2,5 тыс. верующих, что значительно больше, чем в прошлом году. Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют «чудом схождения Благодатного огня».

Стало известно о подготовке Джукановичем атаки на «Спутник V» 1 мая 2021, 00:40

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Черногории Мило Джуканович велел устроить информационную кампанию против российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщают СМИ. Оппозиционный черногорский портал In4s со ссылкой на собственный источник сообщил, что Джуканович дал соответствующий приказ своим ближайшим соратникам по Демократической партии социалистов Черногории. Они должны по принципам «психологической войны» деморализовать жителей страны в вопросе использования российской вакцины. Планируется привлечь к атаке медицинские институты Черногории и распространить ложные данные о негативных эффектах вакцины. В частности, в этой деятельности участвуют главный редактор портала «Аналитика» Драшко Джуранович и представитель Института лекарств и медицинских средств Черногории Веселинка Вукичевич. Отмечается, что даже в новом правительстве Здравко Кривокапича сторонники Джукановича остаются у власти, передает ТАСС. В марте высокопоставленный источник в Кремле сообщал, что на Западе готовится сценарий информационной атаки на «Спутник V», в ходе которой произойдет инсценировка массовой гибели после использования препарата. Черногория получила «Спутник V» из Сербии в феврале. В конце марта госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович заявила, что Подгорица хочет закупить больше «Спутника V». Россия ввела санкции против утверждавшего об отравлении Навального европейского химика 30 апреля 2021, 18:38

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

В ответ на санкции Евросоюза Россия вводит ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотта, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком», сообщило Министерство иностранных дел. Санкции вводятся в отношении председателя Европарламента Давида Сассоли, председателя Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ Иварса Абольиньша, директора Центра госязыка Латвии Мариса Балтиньша, члена французской делегации в ПАСЕ Жака Мэра, руководителя прокуратуры Берлина Йорга Раупаха, главы Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Осы Скотта, главы Языкового департамента Эстонии Ильмара Томуска, зампреда Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Веры Юровой. «Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 года неправомерным еэсовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян», – говорится в заявлении на сайте МИДа. Ведомство подчеркнуло, что практика односторонних санкций идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. «Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются», – указали в МИДе. Ранее Европарламент осудил прошедшие недавно российские военные учения у границ Украины, призвав ЕК отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от ее нефти и газа «в случае продолжения агрессии» на Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что у России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заметил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT, Москва чувствует себя вполне уверенно, реагируя на угрозы отключения, и не оставит это без ответа.



В сентябре 2020 года в Шведском институте оборонных исследований (FOI) вынес заключение, что блогер Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Заявление об этом сделала доктор Оса Скотт. В 2013 году этот же институт утверждал, что в пригороде Дамаска Гуте был применен фосфорорганический отравляющий химагент зарин. Захарова ответила обещавшему не замолкать председателю Европарламента 1 мая 2021, 01:57

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление председателя Европарламента Давида Сассоли о том, что ответные санкции Москвы не заставят ЕП «молчать». Сассоли процитировал «Войну и мир» Льва Толстого: «Как писал Толстой, «и нет величия там, где нет (простоты, добра и) правды». Председатель ЕС заявил: «Видимо, в Кремле меня не ждут. Я подозревал». Он заверил, что «никакие санкции или запугивание не остановят» ни ЕП, ни его лично «от защиты прав человека, свободы, демократии». «Угрозы не заставят нас молчать», – приводит его слова РИА «Новости». «1. Нас тоже. 2. А мы разве угрожали?» – ответила на это Захарова в Facebook. В пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями Евросоюза против Москвы. В ЕС назвали санкции «неприемлемыми, юридически необоснованными и безосновательными». Немецкое издание раскритиковало Борреля за «ляпы» в дискуссии с Москвой 30 апреля 2021, 20:43

Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

Европейские политики, в том числе представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, склонны допускать «ляпы», они непоследовательны в отношениях с Россией, пишет немецкое издание Spiegel. Боррель после встречи с главами МИД ЕС заявил, что у украинских границ якобы находятся 150 тыс. российских военных. На вопрос об источнике этих данных глава дипломатии отметил, что это «число, от которого стоит отталкиваться». Позже сотрудники Борреля уточнили, что число военных ближе к 100 тыс., передает РИА «Новости» со ссылкой на статью издания. «Ляп не повлек за собой серьезных последствий, но он подчеркнул проблему, которая в последние недели становится все более очевидной: некомпетентность и непоследовательность европейской внешней политики», – указал Spiegel. Также критике подверглось поведение Борреля на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве. «Визит был плохо подготовлен, и в целом в Брюсселе его расценили как провал», – указало издание. В четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отношения между Россией и ЕС находятся в низшей точке из-за действий Брюсселя. До этого официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявлял, что полноценный диалог России и Евросоюза на высоком уровне возможен только при полном выполнении Минских соглашений по Украине. Проклова впервые прокомментировала скандал с возможными домогательствами Табакова 30 апреля 2021, 18:50

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Актриса Елена Проклова, заявившая о домогательствах одного известного актера, предположительно Олега Табакова, впервые после разгоревшегося скандала прокомментировала ситуацию. «Каждый имеет право на свое мнение», – передает слова актрисы Starhit. О домогательствах Проклова рассказала в передаче «Секрет на миллион». По ее словам, в юности к ней приставал известный актер, намного старше нее. Имени она не называла, однако в Сети сопоставили факты и сделали вывод, что речь может идти об Олеге Табакове, скончавшемся в 2017 году. «Я была в него влюблена. Поймите, 15 лет – это такой возраст, когда большинство девушек хочет узнать, что такое взрослая жизнь, когда их уже волнуют сексуальные эмоции. Но то, что эти эмоции оказались в такой форме, – ужасно», – заявила 67-летняя Проклова. «Про секс я тогда вообще ничего не знала. Более того, это был настолько уважаемый человек, что мысли о том, что он делает со мной что-то плохое, даже в голову не приходили. Просто был ужас, что взрослая жизнь именно такая», – добавила актриса. В соцсетях после эфира ее предложили лишить всех званий. Вдова Табакова Марина Зудина заявила, что ее муж всегда с любовью говорил о Прокловой. Актер и режиссер Владимир Наумов, который снимался вместе с Прокловой и Табаковым в фильме Александра Митты «Гори, гори, моя звезда», не смог вспомнить актрису на съемочной площадке. При этом, по его словам, скандальную программу с ее участием он смотрел, однако уверен, что она говорит неправду. Назван самый опасный при коронавирусе индекс массы тела 30 апреля 2021, 16:12 Текст: Шакиров Абдулла

Ученые провели исследование связи между индексом массы тела (ИМТ) и риском заболеть коронавирусом в тяжелой форме или умереть от него. Риск тяжелой формы заболевания или смерти от коронавируса существует у людей с ИМТ больше 23. С увеличением ИМТ на каждую единицу риск госпитализации возрастает в среднем на 5%, вероятность попасть в реанимацию – на 10%, причем на это не влияют отягчающие факторы, такие как диабет второго типа, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Lancet Diabetes & Endocrinology. Авторы исследования обратили внимание на несколько закономерностей. Так, избыточный вес максимально повышал риск тяжести COVID-19 у мужчин в возрасте от 20 до 39 лет. У людей старше 60 лет зависимость ИМТ от заболевания снижалась, а у пациентов старше 80 лет вес почти не оказывал влияния на течение болезни. При увеличении ИМТ на каждую единицу риск госпитализации при коронавирусе для людей возрастом 20-39 лет повышается на 9%, для пациентов в возрасте 40-59 лет – на 8%, 60-79 лет – 4%, старше 80 лет – 1%. При этом отмечается, что риск тяжелого течения болезни среди людей от 20 до 39 лет в целом ниже, чем в других возрастных группах, а большинство пациентов с тяжелой формой были старше 60 лет. По мнению авторов эксперимента, даже небольшой излишек веса может увеличивать риск осложнений от коронавируса. Кроме того, ученые выявили, что вероятность осложнений существует и у пациентов с пониженным ИМТ (менее 18,5). В связи с этим специалисты порекомендовали избавляться от лишнего веса с осторожностью, не доводя себя до истощения. Уточняется, что для исследования была использована общемедицинская база данных QResearch в Великобритании, ученые просмотрели более 6,9 млн записей, отобрав свыше 20 тыс. пациентов, госпитализированных во время первой волны COVID-19.



Индекс массы тела или ИМТ – величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста. Индекс массы тела рассчитывается по формуле: вес человека делится на квадрат его роста в метрах. ИМТ считается нормальным, если он находится в пределах от 18,5 до 24,99. Ранее в России назвали влияющие на летальность коронавируса факторы. В прошлом году ученые Королевского колледжа Лондона определили категории людей, наиболее подверженных затяжному течению коронавируса. Автоэксперт разъяснил новые правила купли-продажи подержанных автомобилей 1 мая 2021, 00:25

Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Новые правила купли-продажи автомобилей с пробегом обеспечат наибольшую безопасность сделки, а также откроют перспективы для создания единой электронной истории машин, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Согласно приказу Минцифры, с 1 мая изменяется порядок покупки и продажи автомобилей с пробегом. Совершать сделку по поддержанной машине можно будет через интернет – опция ее заключения и подписания договора появится на Госуслугах. При этом покупателю в течение десяти дней после оформления сделки надо будет посетить МФЦ или ГИБДД, чтобы получить новое свидетельство о регистрации. «То, что предлагает Минцифры, обеспечит безопасность сделки. Сейчас просто от руки пишется договор купли-продажи. Но из-за того, что сейчас много аферистов, машина может быть отчуждена без ведома владельца. Определить, хозяин или не хозяин совершал сделку, иногда невозможно. А теперь, если люди зарегистрированы, у них есть цифровая подпись, и один из них совершает продажу, а второй покупку, это делает факт мошенничества крайне маловероятным», – считает собеседник. Тем не менее, это не означает, что обман в таких случаях исключен, предупреждает автоэксперт. «Мы каждый день слышим истории о мошенничестве. Несмотря на защищенность банков, у них постоянно происходят утечки, злоумышленники пользуются различными подделками, в том числе биометрических данных и так далее. Сейчас это может коснуться и новой сделки купли-продажи, и других видов безбумажного цифрового общения между гражданами. Гарантий, что никто не влезет, не подделает, не сымитирует твои цифровые, биометрические данные, к сожалению, пока нет», – рассуждает Лысаков. Поэтому с одной стороны, эти технологии нужны, но с другой – предстоит еще очень большой объем работ по обеспечению гражданам неприкосновенности к их персональным данным, полагает депутат. Он подчеркивает, что до тех пор, пока в России нет полностью электронных баз данных, где числилась бы информация о ДТП автомобиля, его реальный пробег, год выпуска и так далее, покупатели не смогут узнать правду о приобретаемом автомобиле. «У нас в стране изменение пробега автомобиля не наказуемо. То есть люди перед продажей омолаживают свои машины: не только полируют, меняют масло и так далее, но скручивают специальным прибором пробег, из-за чего покупатель не знает, сколько в реальности километров проехала машина. Раньше на иномарках еще и год выпуска писали более поздний, когда баз данных не было», – говорит Лысаков. Он не исключает, что со временем и на «Госуслугах» появится база с историей авто, что существенно упростит процедуру покупки, а любой желающий сможет за пару минут узнать всю историю автомобиля. Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков высказался, что нововведение – это движение в правильном направлении, но все-же это не полностью упростит процедуру. По его словам, автовладельцам следует понимать, что это только заключение договора, а не «весь процесс купли-продажи». Мендель уволилась с должности пресс-секретаря Зеленского 30 апреля 2021, 16:26 Текст: Алексей Дегтярев

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель уволилась с должности, сообщают украинские СМИ. Увольнение Юлии Мендель с должности пресс-секретаря Зеленского подтвердил советник главы офиса президента Михаил Подоляк изданию «Бабель». «Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ. Сегодня коммуникации инициатив президента для внешних потребителей нуждаются в существенном усилении. Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям», – указал Подоляк. Ранее в пятницу СМИ сообщали, что Мендель написала заявление об увольнении уже в третий раз – два прошлых ей не подписали. Мендель стала пресс-секретарем Зеленского вскоре после его вступления в должность – в июле 2019 года. До этого она работала журналистом на телевидении, в частности на ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интере». Также она сотрудничала с The New York Times, украинского филиала Forbes и американского издания Politico. Помимо этого, она была координатором по связям с общественностью украинского подразделения Всемирного банка. МИД о решении США приостановить выдачу виз: Не умеют и не хотят работать 30 апреля 2021, 17:34

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Решение посольства США в Москве приостановить обработку заявок на неиммиграционные визы демонстрирует архаичность американских дипломатических и консульских служб, заявили в МИД России. «На первый взгляд, объявленное посольством США решение ограничить с 12 мая с.г. оказание консульских услуг в России выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб. В качестве причины называется вынужденное сокращение «местного персонала». Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать. Также следует напомнить, что и до этого визовое обслуживание осуществлялось с многомесячными задержками, а ожидание «интервью» у американского консула составляло до года», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Telegram. В МИД отметили, что для сравнения, в российских консульских учреждениях, число которых американская сторона в последние годы существенно сократила, срок оформления виз остался прежним – до 10 дней. «Откровенно глупо звучат американские сетования на то, что новая реальность, не предполагающая найм «помощников» для выполнения служебных обязанностей, якобы стала для Вашингтона неожиданностью. После незаконного изъятия российской дипломатической собственности, массовых высылок наших дипломатов из США, а также иных крупных и мелких пакостей, на которые мы всегда реагировали сдержанно, предупреждая о последствиях, странно слышать американские обвинения в наш адрес в «намеренной эскалации», – сказано в сообщении МИДа. В то же время в министерстве отметили, что коллеги из США в России могли заниматься не только дипломатической работой. «При такой количественной диспропорции в пользу персонала американских миссий в России по сравнению с российскими коллегами в Штатах, полной блокировке американскими загранучреждениями в последние годы адекватной консульской работы в нашей стране становится очевидно, что заокеанские коллеги в России занимались отнюдь не только дипломатической и консульской работой. Внимание, вопрос: какой же работой они занимаются?» – задались вопросом ведомстве. Кроме того, МИД России посоветовал США доукомплектовать штат посольства в Москве американцами. «В контексте принятых российской стороной ответных мер, направленных на обеспечение паритета в условиях функционирования дипломатических миссий двух стран, ничто не препятствует Вашингтону доукомплектовать штат своего посольства в Москве», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. По информации МИДа, «без 400 принятых на месте сотрудников из числа российских граждан в нем [посольстве] останутся 280 официально аккредитованных лиц с американскими дипломатическими и служебными паспортами». «Квота же для США сейчас составляет 455 человек, то есть не проблема восполнить возникший «дефицит» и возобновить нормальную консульскую работу», – уточнили в ведомстве. Ранее посольство США заявило, что с 12 мая перестанет обрабатывать запросы на неимиграционные визы, кроме дипломатических поездок, консульские услуги будут предоставляться только американцам и по ограниченному числу неотложных случаев, гражданам США, чья российская виза истекает, рекомендовано покинуть страну до 15 июня. При этом подчеркивалось, что ситуация связана с намерением российского правительства запретить американской дипмиссии нанимать иностранных граждан в любом качестве. Глава Космических сил США заявил об оружии России против спутников 1 мая 2021, 07:30

Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Россия и Китай разработали оружие, которое может вывести из строя американские спутники в космосе, заявил командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд. По его словам, «космос – такая же область ведения боевых действий, как и воздух, земля и море». Он уверен, что Россия и Китай «разработали оружие, которое может либо вывести из строя спутники, либо уничтожить спутники с Земли или из космоса, или через киберпространство». При этом Китай он назвал «основной угрозой» для США, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Реймонд заявил, что хотя космос, по мнению США, является «областью ведения боевых действий», цель его ведомства заключается в том, чтобы не допустить «конфликта, который начнется или распространится на космос», но для этого «нужно действовать с позиции силы, изменяя методы сдерживания конкурентов и противников». Он заявил, что этого можно добиться либо через «лишение выгод», либо через «обременение издержками». В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин на церемонии вступления в должность нового главы Индо-Тихоокеанского командования Джона Аквилино заявил, что «основой обороны Америки все еще является сдерживание», когда противники США «понимают бессмысленность прямого столкновения». «Как сказал президент Джон Кеннеди в 1961 году, только когда у нас без сомнений слишком много оружия, мы можем быть без сомнения уверены, что нам не придется его применять. Этот принцип действует и сегодня. И мы еще лучшие в этом деле», – заявил он, добавив, что сила США «коренится в демократии, включая способность изменять курс и использовать таланты всех представителей народа». Однако развитие технологий меняет характер войны, чем пользуются потенциальные противники США, так что Вашингтону нужно «убедиться, что система сдерживания сохраняет силу во всех возможных вариантах конфликта». Остин указал, что речь идет не только о традиционных областях сдерживания на земле, воде и в воздухе, но также в космосе и киберпространстве. Напомним, США назвали Россию своим главным соперником в космосе. Космическое командование США утверждает, что Россия в июле якобы провела испытания в космосе противоспутникового оружия. ЕС посетовал на решение России ответить на санкции 1 мая 2021, 00:03

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Председатели Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Давид Сассоли прокомментировали ответ Москвы на санкции. В заявлении говорится, что действия России – «яркая демонстрация» ее выбора в пользу «конфронтации с ЕС» вместо «исправления негативной траектории двусторонних отношений». В ЕС назвали санкции «неприемлемыми, юридически необоснованными и безосновательными». Действия Москвы, как говорится в заявлении, «нацелены непосредственно на Евросоюз, а не только на соответствующих лиц», передает ТАСС. В пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Главе представительства ЕС в России Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями Евросоюза против Москвы. В аварии с автобусом на Ставрополье погибли шесть детей 30 апреля 2021, 17:23

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

В Ставропольском крае произошло ДТП, в котором погибли шестеро детей, 12 пострадавших, сообщили в региональном ГИБДД. Дети ехали на автобусе на соревнования из Волгограда в Черкесск, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. Авария произошла на 535-м километре дороги Астрахань – Ставрополь в 16.40, там столкнулись три автомобиля, включая грузовик и автобус, перевозивший детей. В автобусе находилось 18 пассажиров: 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих. «В результате ДТП, по предварительным данным, шесть несовершеннолетних погибли, 12 пассажиров, в том числе восемь несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение», – добавили в ГИБДД. Источник ТАСС в экстренных службах региона уточнил, что пострадали 18 человек, шестеро погибли. Грузия не пропустила из России бронежилеты в Армению 30 апреля 2021, 17:58 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Власти Грузии не пропустили в Армению два грузовика с российскими бронежилетами, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на грузинские и армянские СМИ. Грузовики простояли на КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии более месяца, но Грузия, которая тщательно относится к транзиту военных грузов после войны в Нагорном Карабахе, не разрешила провоз. При этом бронежилеты, перевозившиеся из Москвы, были оформлены как «гуманитарная помощь», отмечают СМИ. Грузовики отбыли обратно в Россию. Водители отмечают, что армянские дипломаты в Грузии не оказали им должную помощь. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе беседы с исполняющим обязанности председателя правительства Армении Николом Пашиняном заявил, что принятые после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе заявления лидеров Азербайджана, Армении и России открыли большие возможности для совместной работы. Украинская певица обвинила продюсера Меладзе в домогательствах 1 мая 2021, 03:30

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Украинская певица Оля Полякова «поддержала» свою соотечественницу и коллегу Ани Лорак, обвинив продюсера Константина Меладзе в домогательствах, хотя сама Лорак уже заявила, что не выдвигала подобных обвинений. Полякова заявила, что «верит» Лорак, так как «сама получала предложение подобного рода от этого же человека». Полякова сказала, что о теме «харрасмента» принято молчать, поскольку это осуждается в обществе. Она призвала Лорак «не оправдываться ни перед кем» и «позволить правде звучать», чтобы помочь другим бороться с домогательствами, передает РЕН ТВ. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) Напомним, как сообщали СМИ, Лорак намекала, что Меладзе предлагал вступить в сексуальные отношения, обещая славу, но певица отказалась. Позднее Лорак заявила, что ее неправильно поняли. Константин Меладзе – старший брат певца Валерия Меладзе. Написавшую про «сброд» камчатскую чиновницу отстранили от должности 1 мая 2021, 10:28

Фото: kamgov.ru

Текст: Наталья Ануфриева

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назначил нового министра по туризму, должность занял Владимир Русанов, сменив на посту Наталью Максименко. Солодов заявил, обращаясь к Русанову, что «КВЦ-Инвест», которым он руководит много лет, «организует масштабные деловые мероприятия, тысячи гостей, которые побывали на них, отмечают высокой уровень организации», передает РИА «Новости». «Я хочу сегодня предложить вам этот успех подкрепить, взять на себя более широкую зону ответственности, которая является для Камчатки ключевой. А именно возглавить министерство туризма Камчатского края», – добавил он. О причинах ухода Максименко не сообщается. Чиновница стала известна после записи в соцсетях, опубликованной в январе, где она призвала не тратить энергию впустую «на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд». Позже она заменила слова «прочий сброд» на фразу «и прочие отрицательные эмоции». Кроме того, в начале апреля Солодов объявил ей выговор после того, как в отношении руководителя подведомственного министерству учреждения было заведено уголовное дело по факту присвоения денежных средств, принадлежащих организации, в особо крупном размере. Максименко была назначена руководителем краевого министерства туризма осенью 2020 года по итогам всероссийского кадрового конкурса.