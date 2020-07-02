Поправки в Конституцию в Крыму поддержали 90% избирателей

За поправки в Конституцию в Крыму проголосовали почти 91% избирателей, против высказались 9,08%, сообщили в республиканском избиркоме по итогам обработки 100% протоколов.

«Всего приняли участие в голосовании 1 227 150 (явка составила 81,75%). 90,07% высказались «да» и 9,08% – «нет», – цитирует ТАСС представителя избиркома.

Ранее глава избиркома Крыма Михаил Малышев сообщал, что в Крыму в день голосования работали 1165 участков. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, не зафиксировано.

Ранее ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%.

Напомним, явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 65%.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.

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