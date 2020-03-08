«Волонтеры Победы» поздравили женщин-ветеранов с 8 Марта

Активисты движения «Волонтеры Победы» в рамках акции «Письмо Победы» поздравили ветерана Великой Отечественной войны Агриппину Янович с Международным женским днем, передав ей письма от школьников и студентов из разных городов России и зарубежных стран.

«Мы поздравили Агриппину Янович, вручив ей небольшой подарок, цветы и письма Победы, написанные ребятами из Чувашии, Новосибирска, Калуги, Твери, Биробиджана, а также Алжира, Египта и Туниса», – рассказала газете ВЗГЛЯД координатор проекта «Письмо Победы» в Чувашии Оксана Яковлева.

Она также добавила, что ветеран поделилась с молодыми людьми интересной историей военных лет. «Однажды под Орлом Янович вытащила раненого бойца, который успел поинтересоваться, откуда она родом. Агриппина Алексеевна ответила, что из Чувашии. Затем его увезли в госпиталь. А потом они случайно встретились. Солдат был рад тому, что нашел ее и поблагодарил за спасение», – подчеркнула Яковлева.

Напомним, движение «Волонтеры Победы» проводит по всей стране акцию «Письмо Победы». В рамках акции студенты и школьники пишут поздравления ветеранам Великой Отечественной войны с грядущими праздниками. А 8 марта активисты движения посещают женщин-ветеранов, тружениц тыла, поздравляя их с праздником.

Ранее президент Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем.

Президент выразил особую признательность женщинам, посвятившим себя своим детям. «Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд», – отметил российский лидер.

«От всей души желаю вам счастья. <...> Поздравляю всех женщин России! Здоровья, любви и радости вам!», – пожелал президент.