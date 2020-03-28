Кириенко дал старт проекту для старшеклассников с призовым фондом до 1 млн рублей

Проект «Большая перемена» для школьников с призовым фондом до 1 млн рублей запущен в России, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко во время онлайн-трансляции церемонии запуска проекта.

Кириенко сообщил, что «стартует новый большой проект на пять месяцев, финал будет подводиться в октябре этого года: «Большая перемена», передает ТАСС.

«Это два больших конкурса (для школьников). Самый большой и серьезный конкурс – это десятиклассники всей нашей страны, (...) 300 победителей получат гарантированную оплату обучения в лучших вузах нашей страны», – сказал он.

Подчеркивается, что «300 победителей (конкурса) получают 1 млн рублей на свое образование».

Кириенко уточнил, что если победитель конкурса не сможет поступить на бюджетное отделение, то полученного приза «хватит на прохождение четырехлетнего обучения в бакалавриате, даже если придется поступать на коммерческое отделение».

«Важнейшая вещь – если вы поступите на бюджетное отделение, или, поступив на коммерческое, на втором курсе переведетесь на бюджетное, то деньги останутся вашими. Этот миллион будет вашим, и вы сможете потратить его на дополнительное обучение, на получение повышенной стипендии, на переезд из города, где вы живете, до места, где вы собираетесь учиться. Эти деньги остаются у вас. Это уникальная возможность за время этих каникул получить миллион на свое образование и свое развитие», – сказал он.

Кириенко пояснил, что второй конкурс в рамках проекта «Большая перемена» предусмотрен для учеников восьмых-девятых классов: «Тоже 300 лучших победителей получат приз – 200 тыс. рублей».

По его словам, этих денег хватит победителю для того, чтобы оплатить обучение на коммерческом отделении в средне-специальном учебном заведении.

«Правила те же – если вы поступите на бесплатное место, то деньги ваши», – сказал первый заместитель руководителя администрации президента.

Он уточнил, что конкурс не предусмотрен для учеников 11-х классов: «Пусть не обижаются на нас выпускники 11-х классов, мы понимаем, что ваш главный конкурс и ваш главный экзамен – это ЕГЭ, он будет через два с месяца с небольшим, и вас отвлекать на что-то другое уже просто невозможно».

Кириенко также сообщил, что ключевые российские сервисы в Сети будут предоставляться бесплатно в рамках проекта «Доступный интернет» не с 1 июля, а уже с 1 апреля.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет» – по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов. Путин поручил правительству до июня представить доклад о бесплатном интернет-доступе к социально значимым сервисам.